Поливать клубнику нужно на всех этапах – от посадки до цветения и даже тогда, когда уже появятся ягоды, пишет 24 Канал. И для того, чтобы рост ягод был бешеным, надо знать несколько правил.

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Как правильно подливать клубнику

Для полива клубники нужно использовать теплую воду. Перед этим можно набрать несколько ведер и оставить на солнце на целый день. Холодной водой подливать клубнику нельзя, потому что это нанесет вред корням.

Поливать клубнику надо с учетом погоды. Если прошел дождь, то поливать не стоит, а вот если длительное время была засуха, тогда это надо сделать обязательно.



Совет, который поможет клубнике вырасти большой / Фото Pexels

Во время цветения нужно клубнику поливать интенсивно. Это только улучшит ее рост. Когда у клубники появятся плоды, то подливать ее надо очень осторожно, чтобы вода не попала на ягоды, потому что это только приведет к их гниению. Воду рекомендуется лить под корень растения, чтобы ягода получила достаточное количество воды.

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Эта простая рекомендация с подливанием клубники теплой водой поможет обеспечить хороший рост ягод, поэтому уже в начале лета вы удивитесь количеством ягод, которые можно будет собирать ведрами.