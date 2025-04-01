Вам, вероятно, приходилось видеть это раньше – гнезда, размещены прямо в водосточном желобе дома, или же гнездо посередине большого вазона во дворе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И остановить птиц от гнездования в нежелательных местах возможно – нужно только знать несколько лайфхаков.

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Постройте физические барьеры

Первый и наиболее очевидный способ уберечь птиц от странных мест для гнездования – это создать физические барьеры, которые помешают им получить доступ к местам. Например, птицы, которые обычно гнездятся в дуплах дерева, иногда пробираются внутрь зданий через гнилые или сломанные доски, а также трещины. Замена или покрытие этих точек не позволит птицам селиться в строительных конструкциях.



Птиц можно держать далеко от дома / Фото Pexels

Но кроме замазывания дыр и трещин, вы можете также попробовать еще несколько других способов удержать птиц подальше:

прикрытие дыр сеткой или проволокой;

распыление ароматов – особенно цитрусовых особенно цитрусовых;

установка ультразвуковых аппаратов, издающих неприятные для птиц звуки;

устранение их источников пищи.

Предоставьте больше привлекательных мест для гнездования

Вместо того, чтобы огораживать любимые места для гнездования птиц досками, вы также можете позаботиться о том, чтобы предоставить птицам более привлекательные места для гнездования, чтобы они выбрали альтернативные места.

Например, вы можете разместить растения и пресную воду в близости к скворечнику, чтобы птицы чувствовали себя лучше. Также, если вы беспокоитесь о том, каких именно птиц привлечет ваш скворечник, вы можете держать определенные виды подальше, отрегулировав размер входного отверстия.