В садах чаще всего можно встретить полозов, ужей, медянок и гадюк, пишет 24 Канал. Все эти змеи тщательно учитывают вибрации земли и только слышат поблизости человека, пытаются убежать в укрытие. Среди этих змей опасны только гадюки, поэтому их точно надо остерегаться.

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Как вывести змей на участке

Самым опасным периодом встречи со змеями является весна. У пресмыкающихся начинается период размножения, а именно в это время самки очень агрессивны и опасны. Период спаривания обычно приходится на май.

Обратите внимание! Змей нельзя убивать ни в коем случае. Почему это запрещено делать – рассказали в нашем материале.

Следует понимать, что на садовом частном участке змеи появляются не просто так. Их можно заметить в неубранных кустарниках с высокой и густой травой, на тенистых местах вблизи леса. Именно поэтому на такие места следует с большой осторожностью обращать людям, которые живут неподалеку от леса. Избавиться от змей можно благодаря нескольким способам.



Змей никогда нельзя убивать / Фото Pexels

Шум

Использование бензопилы или газонокосилки может отпугнуть змей. Если часто проводить на участке такие громкие работы, то змеи покинут двор.

Животные

Обычный лай собак на участке сможет отпугнуть змей. Если собака в вольере, то иногда ее можно выпускать побегать по территории, чтобы животное напугало змей. Кроме того, если в вашем саду живут ежи, то можете быть уверены в том, что они также способны их вывести из сада.

Резкие запахи

Змеи очень не любят чеснока и ароматических трав, сухой горчицы, пепла и химических порошков. Нужно высадить чеснок и травы, пепел, горчицу и стиральный порошок рассыпать возле вероятных мест их скопления.

Отпугиватели

В магазинах есть современные и надежные отпугиватели от пресмыкающихся, которые создают невыносимые вибрации для змей, поэтому они через некоторое время точно покинут участок.