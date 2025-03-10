Ужи зимуют в норах и щелях, а просыпаются в апреле с наступлением тепла, пишет 24 Канал. Огородники могут увидеть ужей на земельном участке в моменты ее перекопки или в захламленных кустарниках в саду.

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Если такое произойдет, то лучше никак не взаимодействовать с ужом, чтобы он самостоятельно покинул участок. Нужно понимать, что по народным приметам убивать змей нельзя, хоть и вызывают они у людей очень смешанные чувства.

Почему нельзя убивать ужей

В мифологии разных культур змеи являются символом мудрости и трансформации, а учитывая, что по китайскому календарю главным символом года является Зеленая Деревянная Змея, убийство пресмыкающихся может привести к настоящей беде.

По приметам, если убить ужа, то человек может привлечь в свою жизнь несчастье. Так, пресмыкающееся выглядит не достаточно приятно и человек боится, что он может укусить его, однако следует понимать, что эта змея не является ядовитой и не несет никакой угрозы человеку.

Даже, если вы увидите где-то ужа, то его главной задачей является лишь охота на мышей и ящериц. Да и вообще, змеи тоже боятся людей, поэтому стараются обходить участки, где они живут.



Ужей нельзя убивать / Фото Pexels

Для того, чтобы не подвергать свою жизнь неприятным событиям, стоит отказаться от мысли об убийстве ужа. Если вы все же встретили змею на участке и боитесь ее увидеть еще раз, можно установить специальные отпугиватели от пресмыкающихся, которые помогают вывести ужей из сада.

По приметам, если человек убьет живое существо, то автоматически накличет на себя негативную карму, а это привлечет в жизнь неприятности и беды. К живому существу надо проявлять уважение, чтобы в жизни царила гармония и спокойствие.

Также считается, что змеи являются определенными оберегами и могут защищать дом от злых сил, поэтому убивать их нельзя ни в коем случае.