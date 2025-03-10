Вужі зимують у норах та щілинах, а прокидаються у квітні з настанням тепла, пише 24 Канал. Городники можуть побачити вужів на земельній ділянці в моменти її перекопування чи в захаращених чагарниках у саду.

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Якщо таке станеться, то краще ніяк не взаємодіяти з вужем, щоб він самостійно покинув ділянку. Потрібно розуміти, що за народними прикметами вбивати змій не можна, хоч і викликають вони в людей дуже змішані почуття.

Чому не можна вбивати вужів

У міфології різних культур змії є символом мудрості й трансформації, а враховуючи, що за китайським календарем головним символом року є Зелена Дерев’яна Змія, вбивство плазунів може призвести до справжньої біди.

За прикметами, якщо вбити вужа, то людина може залучити у своє життя нещастя. Так, плазун виглядає не досить приємно й людина боїться, що він може вкусити її, однак слід розуміти, що ця змія не є отруйною й не несе ніякої загрози людині.

Навіть, якщо ви побачите десь вужа, то його головним завданням є лише полювання на мишей та ящірок. Та й загалом, змії теж бояться людей, тому стараються оминати ділянки, де вони живуть.



Вужів не можна вбивати / Фото Pexels

Для того, щоб не наражати своє життя на неприємні події, варто відмовитися від думки про вбивання вужа. Якщо ви все ж таки зустріли змію на ділянці й боїтеся її побачити ще раз, можна встановити спеціальні відлякувачі від плазунів, які допомагають вивести вужів з саду.

За прикметами, якщо людина вб’є живу істоту, то автоматично накличе на себе негативну карму, а це залучить у життя неприємності й біди. До живої істоти треба проявляти повагу, щоб у житті панувала гармонія та спокій.

Також вважається, що змії є певними оберегами й можуть захищати дім від злих сил, тому вбивати їх не можна в жодному разі.