Каждый год весной садоводы начинают борьбу с насекомыми и вредителями, которая не прекращается вплоть до осени. Но когда на даче заводятся змеи, насекомые кажутся неважной мелочью. Впрочем, паниковать преждевременно не стоит: Porady 24 рассказывают о нескольких методах, которые помогут избавиться от незваных гостей.
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Какие змеи могут быть на даче
На участке у вас могут поселиться как ядовитые, так и вполне безопасные змеи. Впрочем, определить сразу, представляет ли угрозу змея, могут далеко не все садоводы. И для того, чтобы не путаться, стоит запомнить описание и внешний вид каждого вида, что может встречаться в вашем регионе.
Вот самые распространенные виды змей, которые можно встретить в садах:
- полозы;
- ужи;
- медянки;
- гадюки.
Все эти змеи стараются не вступать в контакт с человеком. Они обращают внимание на вибрации в земле и пытаются убежать в укрытие, когда вы приближаетесь. Но если медянки, полозы и ужи являются относительно безопасными, то гадюк стоит остерегаться, ведь они ядовиты, и их токсины могут привести к гибели теплокровных существ.
Наиболее опасный период на даче – это весна. Змеи тогда просыпаются, а вскоре наступает период размножения; в это время самки особенно агрессивны и опасны.
Почему змеи появляются на даче
Змеи могут появиться в любом месте: в куче навоза, мусора, компоста. Им также нравятся кустарники и высокая густая трава, поэтому на эти места нужно обращать особо пристальное внимание. Но есть несколько основных причин появления змей на территории:
- большое количество пищи;
- заброшенные и непролазные пустыри рядом;
- наличие большого количества уютных, тенистых мест, близость к лесу.
Змеи могут появляться возле дома по разным причинам / Фото Pexels
Как избавиться от змей на участке
Если пресмыкающиеся поселились на вашей территории, борьбу с ними нужно начинать немедленно.
Шум
Сильный шум может отпугнуть змей, и тогда вы можете использовать бензопилу, триммер, газонокосилку. Если вы будете регулярно проводить шумные работы в саду, жизнь змей станет невыносимой.
Животные
Если у вас все еще нет домашних животных на даче, тогда появление змей может заставить вас изменить мнение. Например, лай собак и их охотничьи качества могут отпугнуть пресмыкающихся.
Среди естественных врагов змей также ежи, ласки и хорьки, и если они появятся на участке, это поможет надолго избавиться от змей.
Резкие запахи
Вы можете высадить по периметру участка чеснок и другие ароматические травы, которые не нравятся змеям. Не любят они также сухую горчицу, пепел и химические порошки.
Отпугиватели
Современные отпугиватели будут наиболее эффективными и надежными, поэтому вы можете приобрести нужный для вас в магазине.
Если же змеи пробрались в ваш дом, пытаться вывести их самостоятельно не стоит. Гораздо безопаснее и эффективнее вариантом будет покинуть дом и вызвать специалистов, чтобы они устранили проблему.