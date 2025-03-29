В апреле дачникам нет времени на отдых, сообщает 24 Канал. Очень много культур уже нужно посадить, а другие – подготовить к посадке. И лунный календарь может подсказать, когда это делать лучше, чтобы получить удачный урожай.

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Когда сажать растения в апреле?

Первое, что нужно запомнить огородникам – в новую Луну лучше оставить растения в покое и не браться за посадку. В апреле этот день приходится на 28 число. Зато в период растущей Луны,, нужно заняться высадкой культур, тянущихся вверх: зелени, овощей, деревьев и цветов.



Растения нужно сажать по лунному календарю / Фото Pexels

Полная Луна делает растения чувствительными, поэтому 13 апреля также лучше ничего не сажать и не пересаживать. А вот на убывающую Луну нужно заняться почвой, прополкой сорняков и борьбой с вредителями.

Кстати, ранее мы уже делились посевным календарем для посева овощей – он поможет разобраться, когда нужно сеять рассаду в апреле.

Оптимальные даты для посева различных культур в апреле такие: