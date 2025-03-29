В апреле дачникам нет времени на отдых, сообщает 24 Канал. Очень много культур уже нужно посадить, а другие – подготовить к посадке. И лунный календарь может подсказать, когда это делать лучше, чтобы получить удачный урожай.
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Когда сажать растения в апреле?
Первое, что нужно запомнить огородникам – в новую Луну лучше оставить растения в покое и не браться за посадку. В апреле этот день приходится на 28 число. Зато в период растущей Луны,, нужно заняться высадкой культур, тянущихся вверх: зелени, овощей, деревьев и цветов.
Растения нужно сажать по лунному календарю / Фото Pexels
Полная Луна делает растения чувствительными, поэтому 13 апреля также лучше ничего не сажать и не пересаживать. А вот на убывающую Луну нужно заняться почвой, прополкой сорняков и борьбой с вредителями.
Кстати, ранее мы уже делились посевным календарем для посева овощей – он поможет разобраться, когда нужно сеять рассаду в апреле.
Оптимальные даты для посева различных культур в апреле такие:
- Капуста – 2 – 5, 7 – 10, 30 апреля.
- Помидоры – 2 – 5, 7 – 10, 30 апреля.
- Перец и баклажаны 7 – 10, 29, 30 апреля.
- Петрушка и укроп – 1 – 3, 8 – 11, 29 апреля.
- Салат – 1 – 3, 8 – 11, 29 апреля.
- Шпинат – 1, 2, 10, 11, 29 – 30 апреля.
- Цветы – 3 – 6, 9 – 12, 30 апреля.
- Деревья и кустарники – 4 – 7, 10 – 12, 29 апреля.
- Морковь – 14, 15, 17, 20, 23 апреля.
- Свекла – 14 – 17 17, 19 – 23 апреля.
- , Картофель – 14 – 17 _COPY2 20, 22 – 23 апреля.
- Редис – 14 – 17, 19 – 23 апреля.
- Смородина, крыжовник и боярышник – 25 – 29 апреля.
- Виноград – 25, 27 – 29 апреля.
- Бахчевые культуры – 25 – 29 апреля.