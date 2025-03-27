Середина весны – идеальная пора для посадки и ухода за растениями, поэтому для того, чтобы обеспечить их рост и получить хороший урожай, пишет 24 Канал. Дачники часто обращаются к лунному календарю, который помогает выбрать идеальные дни для посадки.

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По лунному календарю на апрель 2025 года циклическая фаза Луны будет проходить вот в такой последовательности:

Растущая Луна : 1 – 12 апреля, 29 – 30 апреля;

: 1 – 12 апреля, 29 – 30 апреля; Полнолуние – 13 апреля;

– 13 апреля; Убывающая Луна : 14 – 27 апреля;

: 14 – 27 апреля; Новолуние – 28 апреля.

Учитывая фазы Луны, надо запомнить, что когда она находится в Новолуние, то лучше воздержаться от любых огородных работ. Активно высевать культуры можно когда Луна является растущей. Посадка рассады или семян в эти дни приведет к тому, что зелень, овощи и цветы будут активно расти и тянуться вверх.



Посевной календарь на апрель / Фото Pexels

В Полнолуние лучше тоже ограничиться от любых работ на огороде. Когда Луна убывающая, то рекомендуется заниматься мелкими делами – пропалывать сорняки или бороться с вредителями.

Когда сеять растения в апреле 2025 года?

Помидоры, огурцы и перец – 4, 6 8, 17, 24, 25 апреля;

Лук, чеснок – 1, 4, 6, 9, 10, 11, 15 апреля;

Капуста (цветная, брокколи, пекинская) – 19, 24, 25, 29 апреля;

Баклажаны, кабачки, тыква – 6, 17, 24, 25 апреля;

Картофель – 16, 17, 19, 29 апреля;

Горох, бобы, фасоль – 3, 6, 8, 10 апреля;

Редис, морковь, свекла – 11, 15, 19, 29, 30 апреля;

Зелень – 2, 4, 7, 10, 12 апреля.

Кроме посадки овощей, в апреле надо ухаживать за кустами и деревьями. Обрезку проводят на убывающую Луну, а подкармливать растения можно с 15 по 19 апреля.