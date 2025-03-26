Лунный календарь огородника – это очень важная вещь для каждого дачника, ведь он помогает не забыть ни об одной важной задаче на месяц. И 24 Канал делится подробным календарем на апрель.

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Когда работать на огороде в апреле 2025 года?

1 апреля – это неблагоприятное время для работ на огороде. Лучше в это время заняться подготовкой садовых и огородных инструментов, однако не работать с землей.

2 апреля – благоприятный день для посева и пересадки различных овощей в открытый грунт. Кроме того, в этот день важно также высадить и цветы на клумбу. А вот поливать в этот день растения не советуют.

3 апреля – в целом благоприятный день для посадки овощей, фруктов, кустов и цветов. Полив проводить не рекомендуется.

4 апреля – этот день идеально подходит для посева листовых овощей. Также стоит найти время на то, чтобы покосить газон и привести в порядок двор.

5 апреля – в этот день также можно сажать листовые растения и овощи. Кроме того, займитесь поливом своего сада и огорода.

6 апреля – неблагоприятное время для подкормки растений и обработки их химикатами – только навредите своему участку. Вместо этого займитесь посадкой фруктовых деревьев.

7 апреля – самое время заняться прополкой огорода и удалением сорняков. Можно также сеять и пересаживать овощи, высаживать фруктовые саженцы.

8 – 10 апреля. Очень благоприятные дни для практически всех огородных и садовых работ. Впрочем, не стоит все же использовать химические удобрения – можете сжечь корни растений.

11 апреля. Поливать огород запрещено, однако самое время высадить разнообразные цветы на клумбу – в этот день они приживутся особенно хорошо.

12 – 13 апреля. Неблагоприятные дни для работы на огороде. Не стоит поливать и подкармливать растения – вместо этого займитесь прополкой грядок и подготовкой семян к посадке.

14 – 15 апреля. Хорошее время для посадки овощей и полива растений. Также можно уделить время уходу за газоном.

16 – 18 апреля. Неудачное время для работы на огороде. Дни неблагоприятны для посева и пересадки растений.

19 апреля. Хорошее время для посадки корнеплодов и листовых овощей. Также можно поливать и подкармливать растения.

20 апреля. В этот день нужно прополоть грядки и позаботиться о защите культур от вредителей.

21 – 23 апреля. Неблагоприятное время для работы на огороде – поливать растения не стоит, так же как и проводить обработку.

24 апреля. Стоит заняться поливом растений.

25 – 26 апреля – благоприятное время для посадки овощей и фруктов. Можно выполнять практически все работы в саду и на огороде.

27 апреля. Можно сажать корнеплоды и цветы, однако не стоит пересаживать растения.

28 – 29 апреля. Неблагоприятное время для работы на огороде. Впрочем, можно заняться посадкой цветов.

30 апреля – благоприятный день практически для всех садовых и огородных работ, кроме полива растений.