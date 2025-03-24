Второй месяц весны – это прекрасное время для новых начинаний. Но для того, чтобы использовать апрель с максимальной пользой, нужно знать, когда в нем будут удачные дни, а на какие лучше не планировать ничего важного. Поэтому 24 Канал подготовил подробный лунный календарь на апрель.

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Лунный календарь на апрель 1 апреля Новая Луна 3 день 2 апреля Растущая Луна 4 день 3 апреля Растущая Луна 5 день 4 апреля Растущая Луна 6 день 5 апреля Растущая Луна 7 день 6 апреля Первая четверть 8 день 7 апреля Растущая Луна 9 день 8 апреля Растущая Луна 10 день 9 апреля Первая четверть 11 день 10 апреля Растущая Луна 12 день 11 апреля Растущая Луна 13 день 12 апреля Растущая Луна 14 день 13 апреля Полнолуние 15 день 14 апреля Убывающая Луна 16 день 15 апреля Убывающая Луна 17 день 16 апреля Полнолуние 18 день 17 апреля Убывающая Луна 19 день 18 апреля Убывающая Луна 20 день 19 апреля Убывающая Луна 21 день 20 апреля Убывающая Луна 22 день 21 апреля Последняя четверть 23 день 22 апреля Убывающая Луна 24 день 23 апреля Убывающая Луна 25 день 24 апреля Убывающая Луна 26 день 25 апреля Убывающая Луна 27 день 26 апреля Убывающая Луна 28 день 27 апреля Убывающая Луна 29 день 28 апреля Новая Луна 0 день 29 апреля Растущая Луна 1 день 30 апреля Растущая Луна 2 день

Влияние Луны на человека

Лунный цикл на самом деле короче календарного месяца, и состоит всего из 28 – 29 дней. И он также делится на несколько важных фаз, каждая из которых по-своему может влиять на человека.

Полнолуние – это время, когда не стоит планировать ничего важного. Эзотерики верят, что человек в это время склонен к импульсивным, необдуманным поступкам и немедленным действиям. Поэтому не всегда такие решения впоследствии оказываются лучшими.

Месяц, что спадает – это идеальная возможность познать себя: посвятить время гоби и увлечениям, не браться за новые дела и не подвергать себя лишнему стрессу.

Кстати, ранее мы уже делились подробным лунным календарем на март, который подскажет опасные и удачные дни.

Зато Новый месяц – это время начинаний. Лучше всего начинать дела именно в эти дни, а в Месяц, растущий – доводить их до конца.

В апреле есть несколько важных дней, которые являются чрезвычайно удачными – это 1, 2, 3, 4, 17 апреля. Зато 13 и 21 апреля стоит быть очень осторожными, ведь эти дни считаются неблагоприятными.