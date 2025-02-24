Если вы хотите предсказать, на какие дни планировать важные встречи и дела, а в какие лучше быть более осторожными, стоит поднять глаза к Луне и проверить, как различные ее фазы влияют на самочувствие и удачу, сообщает 24 Канал. А для того, чтобы уберечь себя от досадных ошибок, стоит ознакомиться с подробным лунным календарем еще до начала марта.

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Лунный календарь на март 1 марта Растущая луна 1 день 2 марта Растущая луна 2 день 3 марта Растущая луна 3 день 4 марта Растущая луна 4 день 5 марта Растущая луна 5 день 6 марта Растущая луна 6 день 7 марта Первая четверть 7 день 8 марта Первая четверть 8 день 9 марта Растущая луна 9 день 10 марта Растущая луна 10 день 11 марта Растущая луна 11 день 12 марта Растущая луна 12 день 13 марта Растущая луна 13 день 14 марта Полнолуние 14 день 15 марта Полнолуние 15 день 16 марта Убывающая луна 16 день 17 марта Убывающая луна 17 день 18 марта Убывающая луна 18 день 19 марта Убывающая луна 19 день 20 марта Убывающая луна 20 день 21 марта Убывающая луна 21 день 22 марта Последняя четверть 22 день 23 марта Последняя четверть 23 день 24 марта Убывающая луна 24 день 25 марта Убывающая луна 25 день 26 марта Убывающая луна 26 день 27 марта Убывающая луна 27 день 28 марта Убывающая луна 28 день 29 марта Новая луна 0 день 30 марта Растущая луна 1 день 31 марта Растущий месяц 2 день

Как фазы Луны в декабре влияют на человека?

Новолуние, или Новолуние в виде тонкого серпа считается началом нового цикла, а значит, символизирует собой обновление и начало различных новых дел. В это время вы можете чувствовать прилив сил и вдохновения, поэтому стоит использовать фазу Луны, чтобы сформировать планы и намерения.

Растущая луна приходится на период с 1 по 13 марта и на 30 – 31 числа. И в эти дни стоит начинать запланированное, уделить больше времени активностям и развитию. Проявиться влияние Растущей луны может по-разному: одни чувствуют наплыв энергии и оптимизм, в других людях пробуждаются творческие способности и вдохновение.

Полнолуние же имеет особую энергетику и может повлиять на физическое и эмоциональное состояние человека. Во время Полнолуния стоит доверять своей интуиции, однако избегать важных встреч: лучше посвятить время медитации, отдыху и самопознанию.

Нисходящий месяц подходит для завершения различных дел и анализа того, что вы сделали. Часто в этот период люди чувствуют себя менее энергичными и более склонными к отдыху.

Какие есть благоприятные и опасные дни в марте?

Благоприятные днии в марте приходятся на 5, 6, 7 и 19 – 21 числа.

Неблагоприятные дни – 1, 2, 16, 30 – 31 марта.