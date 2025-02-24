Если вы хотите предсказать, на какие дни планировать важные встречи и дела, а в какие лучше быть более осторожными, стоит поднять глаза к Луне и проверить, как различные ее фазы влияют на самочувствие и удачу, сообщает 24 Канал. А для того, чтобы уберечь себя от досадных ошибок, стоит ознакомиться с подробным лунным календарем еще до начала марта.
Интересно Когда сеять помидоры на рассаду по лунному календарю: будут крепкие и сочные
|1 марта
|Растущая луна
|1 день
|2 марта
|Растущая луна
|2 день
|3 марта
|Растущая луна
|3 день
|4 марта
|Растущая луна
|4 день
|5 марта
|Растущая луна
|5 день
|6 марта
|Растущая луна
|6 день
|7 марта
|Первая четверть
|7 день
|8 марта
|Первая четверть
|8 день
|9 марта
|Растущая луна
|9 день
|10 марта
|Растущая луна
|10 день
|11 марта
|Растущая луна
|11 день
|12 марта
|Растущая луна
|12 день
|13 марта
|Растущая луна
|13 день
|14 марта
|Полнолуние
|14 день
|15 марта
|Полнолуние
|15 день
|16 марта
|Убывающая луна
|16 день
|17 марта
|Убывающая луна
|17 день
|18 марта
|Убывающая луна
|18 день
|19 марта
|Убывающая луна
|19 день
|20 марта
|Убывающая луна
|20 день
|21 марта
|Убывающая луна
|21 день
|22 марта
|Последняя четверть
|22 день
|23 марта
|Последняя четверть
|23 день
|24 марта
|Убывающая луна
|24 день
|25 марта
|Убывающая луна
|25 день
|26 марта
|Убывающая луна
|26 день
|27 марта
|Убывающая луна
|27 день
|28 марта
|Убывающая луна
|28 день
|29 марта
|Новая луна
|0 день
|30 марта
|Растущая луна
|1 день
|31 марта
|Растущий месяц
|2 день
Как фазы Луны в декабре влияют на человека?
Новолуние, или Новолуние в виде тонкого серпа считается началом нового цикла, а значит, символизирует собой обновление и начало различных новых дел. В это время вы можете чувствовать прилив сил и вдохновения, поэтому стоит использовать фазу Луны, чтобы сформировать планы и намерения.
Растущая луна приходится на период с 1 по 13 марта и на 30 – 31 числа. И в эти дни стоит начинать запланированное, уделить больше времени активностям и развитию. Проявиться влияние Растущей луны может по-разному: одни чувствуют наплыв энергии и оптимизм, в других людях пробуждаются творческие способности и вдохновение.
Полнолуние же имеет особую энергетику и может повлиять на физическое и эмоциональное состояние человека. Во время Полнолуния стоит доверять своей интуиции, однако избегать важных встреч: лучше посвятить время медитации, отдыху и самопознанию.
Нисходящий месяц подходит для завершения различных дел и анализа того, что вы сделали. Часто в этот период люди чувствуют себя менее энергичными и более склонными к отдыху.
Какие есть благоприятные и опасные дни в марте?
Благоприятные днии в марте приходятся на 5, 6, 7 и 19 – 21 числа.
Неблагоприятные дни – 1, 2, 16, 30 – 31 марта.