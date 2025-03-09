Вырастить богатый урожай картофеля – это мечта практически каждого огородника, и далеко не каждый раз она осуществляется, сообщает 24 Канал. К счастью, всего один трюк поможет увеличить количество клубней на кусте чуть ли не вдвое.

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Что положить в лунку во время посадки картофеля?

Конечно, в разных агромагазинах вы можете найти минеральные удобрения для картофеля практически на любой вкус. Но очень важно вносить их в соответствии с инструкцией и не переусердствовать, иначе вы только навредите растению и сожжете его корни.

Вот несколько лучших средств:

нитроаммофоска – по 1 чайной ложке в лунку;

30 граммов мочевины на 10 литров воды – по 1 литру в лунку;

костная мука – по 70 граммов в лунку.

Впрочем, если вы не хотите тратить деньги на специализированные удобрения, можно использовать и природные подкормки. Они не будут отличаться по качеству, а также помогут вам сэкономить деньги и избежать лишней "химии" на огороде.

Например, одним из очень эффективных средств считается зола. Сначала нужно обвалять в ней клубни, а затем дополнительно всыпать в каждую лунку по 100 граммов этого полезного вещества.



Картофель можно подкормить во время посадки / Фото Pexels

Кроме того, картофель также любит и перегной. Впрочем, он должен отлежать по крайней мере год, иначе клубни просто сгниют. В каждую лунку нужно добавить по 200 граммов сухого навоза. А для большей эффективности можно смешать его и с золой.

Также подойдет в качестве органической подкормки и куриный помет. Его нужно смешать с водой в пропорции 1:10, а потом настаивать 3 дня. После этого добавлять по литру в каждую лунку.

Когда сажать картофель в марте?

Многие огородники убеждены, что время посадки картофеля – это апрель и май. А впрочем, этот корнеплод можно вырастить и в марте. Но здесь нужно использовать не клубневой, а семенной способ посадки.

Он идеально подходит для людей, которые выращивают рассаду дома и в теплице. Тогда высадку нужно проводить в феврале – начале марта. А уже через 2 – 2,5 месяца можно переносить картофель в открытый грунт.

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У этого довольно необычного метода выращивания картофеля есть свои плюсы: например, омоложение посадочного материала, защита от переноса болезней. К тому же семена достаточно легко хранятся.

По лунному календарю в марте есть несколько благоприятных дат для посадки картофеля: 3 – 5, 8 – 9, 17 – 19, 22 – 24, 27 – 29 и 31 число.