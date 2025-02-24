Якщо ви хочете передбачити, на які дні планувати важливі зустрічі та справи, а в які краще бути більш обережними, варто підняти очі до Місяця та перевірити, як різні його фази впливають на самопочуття та удачу, повідомляє 24 Канал. А для того, аби вберегти себе від прикрих помилок, варто ознайомитися з детальним місячним календарем ще до початку березня.

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Місячний календар на березень 1 березня Зростаючий місяць 1 день 2 березня Зростаючий місяць 2 день 3 березня Зростаючий місяць 3 день 4 березня Зростаючий місяць 4 день 5 березня Зростаючий місяць 5 день 6 березня Зростаючий місяць 6 день 7 березня Перша чверть 7 день 8 березня Перша чверть 8 день 9 березня Зростаючий місяць 9 день 10 березня Зростаючий місяць 10 день 11 березня Зростаючий місяць 11 день 12 березня Зростаючий місяць 12 день 13 березня Зростаючий місяць 13 день 14 березня Повний місяць 14 день 15 березня Повний місяць 15 день 16 березня Спадаючий місяць 16 день 17 березня Спадаючий місяць 17 день 18 березня Спадаючий місяць 18 день 19 березня Спадаючий місяць 19 день 20 березня Спадаючий місяць 20 день 21 березня Спадаючий місяць 21 день 22 березня Остання чверть 22 день 23 березня Остання чверть 23 день 24 березня Спадаючий місяць 24 день 25 березня Спадаючий місяць 25 день 26 березня Спадаючий місяць 26 день 27 березня Спадаючий місяць 27 день 28 березня Спадаючий місяць 28 день 29 березня Новий місяць 0 день 30 березня Зростаючий місяць 1 день 31 березня Зростаючий місяць 2 день

Як фази Місяця у грудні впливають на людину?

Молодик, або ж Молодий місяць у вигляді тонкого серпа вважається початком нового циклу, а значить, символізує собою оновлення та початок різноманітних нових справ. У цей час ви можете відчувати прилив сил та натхнення, тож варто використати фазу Місяця, аби сформувати плани та наміри.

Зростаючий місяць припадає на період з 1 по 13 березня та на 30 – 31 числа. І в ці дні варто починати заплановане, приділити більше часу активностям та розвитку. Проявитися вплив Зростаючого місяця може по-різному: одні відчувають наплив енергії та оптимізм, в інших людях пробуджуються творчі здібності та натхнення.

Повня ж має особливу енергетику та може вплинути на фізичний та емоційний стан людини. Під час Повні варто довіряти своїй інтуїції, проте уникати важливих зустрічей: краще присвятити час медитації, відпочинку та самопізнанню.

Спадний місяць підходить для завершення різних справ та аналізу того, що ви зробили. Часто в цей період люди відчувають себе менш енергійними та більш схильними до відпочинку.

Які є сприятливі та небезпечні дні у березні?

Сприятливі дні у березні припадають на 5, 6, 7 та 19 – 21 числа.

Несприятливі дні – 1, 2, 16, 30 – 31 березня.