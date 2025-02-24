Щоб дізнатися, коли висаджувати помідори, потрібно знати терміни їх дозрівання, пише 24 Канал з посиланням на NV Life.

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Від проростання до стиглості ранніх сортів помідорів проходить від 80 до 105 днів, середньостиглих – від 110 до 120 днів, пізньостиглих – від 125 до 140 днів. Це означає, що чим довше дозрівають томати, тим раніше їх потрібно садити. Городники зазначають, що середньостиглі й пізньостиглі помідори краще проростають взимку.

Коли висаджувати помідори на розсаду

За місячним календарем середньостиглі помідори можна висаджувати від 24 до 28 лютого. Розсада розів’ється протягом 55 – 65 днів, тож її можна вже буде висаджувати у відкритий ґрунт з кінця травня.

Пізньостиглі сорти можна садити в лютому якнайшвидше й не зволікати. Через 65 – 75 днів їх можна буде пересадити у відкритий ґрунт.



Поради щодо вирощування помідорів / Фото Pexels

Як правильно вирощувати розсаду помідорів

Вирощувати розсаду томатів слід обережно, оскільки надлишок води може призвести до загнивання кореневої системи, а нестача може послабити саджанці.

Поява перших паростків

Після того, як посадите насіння помідорів в ґрунт, одразу підливати їх не потрібно. Спочатку треба зачекати, щоб з-під землі з’явилися перші паростки. Коли з’явиться розсада, помідори можна почати підливати на п’яту добу, одразу це робити не варто.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Процес пікірування помідорів

До процесу пікірування проходить приблизно 2 тижні. За цей час томати потрібно тричі підлити. Полив треба проводити лише тоді, коли побачите підсохлий ґрунт. У період пікірування розсаду потрібно добре підливати.

Період після пікірування

Після пікірування розсаду томатів потрібно підливати раз на тиждень. Частіше полив можна здійснювати лише у випадку, коли помітите, як листя почне втрачати пружність. Якщо ґрунт впродовж семи днів буде вологим, то додатковий полив не потрібен.