Хлороз спершу призводить до того, що листя рослини починає жовтіти. Втім, всього за кілька днів чи тижнів можуть проявитися й інші симптоми – в'янення листя, а згодом і загибель розсади, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Флористікс Інфо".

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Які є причини в пожовтіння листя розсади

Неінфекційний хлороз може початися через низку різноманітних факторів, зокрема:

Нестача у ґрунті елементів живлення, що відповідають за утворення хлорофілу, а саме магнію, сірки, заліза та азоту.

Високий рівень лугу у ґрунті, через що елементи, потрібні для утворення хлорофілу, стають недоступними для рослин.

Поганий дренаж, через що коренева система постійно мокне.

Ушкодження кореневої рослини через пересадку чи пікірування.

Як боротися з хлорозом розсади?

Якщо хлороз викликаний тим, що в ґрунті не вистачає поживних речовин, потрібно подивитися на розсаду та за її виглядом визначити, якого саме елемента бракує. Якщо ви помітили, що жовтіє міжжилковий простір верхнього листя – не вистачає заліза.

А ось якщо на молодому листі жовтіють тільки жилки, а решта пластини лишається зеленою, потрібно внести сульфат амонію – тобто сірку. Коли жовтіють жилки на нижньому листі, рослині бракує азоту – в такому випадку для підживлення потрібно використати сечовину чи інше азотне добриво.



Врятувати розсаду від пожовтіння можливо / Фото Pexels

А ось якщо жовтіє на старому листі міжжилковий простір, потрібно внести у ґрунт сульфат магнію.

Іноді, втім, листя може жовтіти навіть попри те, що в ґрунті є усі елементи живлення. І відбувається це через те, що він став надто лужним, і рослини не можуть засвоювати із землі азот та залізо. Тоді потрібно провести кислування ґрунту: полийте рослини під корінь розчином азотної чи ортофосфатної кислоти.

Інша причина пожовтіння – перезволоження рослин. Тут виправити ситуацію досить просто – потрібно підсушувати ґрунт, і вже за тиждень чи 10 днів ви помітите, що листя знову стало зеленим. Та для того, аби не допускати пожовтіння, потрібно не тільки навчитися балансувати полив, але й вирощувати рослини у добре дренованому та пухкому ґрунті.

Якщо ж коріння було пошкоджене під час пересадки чи пікірування, ознаки пожовтіння зрештою можуть зникнути самі, коли робота кореневої системи відновиться. Та для того, аби пришвидшити цей процес, можна поливати рослини під час пересадки розчином укорінювача.