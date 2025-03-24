Другий місяць весни – це чудовий час для нових починань. Але для того, аби використати квітень з максимальною користю, потрібно знати, коли в ньому будуть вдалі дні, а на які краще не планувати нічого важливого. Тож 24 Канал підготував детальний місячний календар на квітень.

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Місячний календар на квітень 1 квітня Новий Місяць 3 день 2 квітня Зростаючий Місяць 4 день 3 квітня Зростаючий Місяць 5 день 4 квітня Зростаючий Місяць 6 день 5 квітня Зростаючий Місяць 7 день 6 квітня Перша чверть 8 день 7 квітня Зростаючий Місяць 9 день 8 квітня Зростаючий Місяць 10 день 9 квітня Перша чверть 11 день 10 квітня Зростаючий Місяць 12 день 11 квітня Зростаючий Місяць 13 день 12 квітня Зростаючий Місяць 14 день 13 квітня Повний Місяць 15 день 14 квітня Спадаючий Місяць 16 день 15 квітня Спадаючий Місяць 17 день 16 квітня Повний Місяць 18 день 17 квітня Спадаючий Місяць 19 день 18 квітня Спадаючий Місяць 20 день 19 квітня Спадаючий Місяць 21 день 20 квітня Спадаючий Місяць 22 день 21 квітня Остання чверть 23 день 22 квітня Спадаючий Місяць 24 день 23 квітня Спадаючий Місяць 25 день 24 квітня Спадаючий Місяць 26 день 25 квітня Спадаючий Місяць 27 день 26 квітня Спадаючий Місяць 28 день 27 квітня Спадаючий Місяць 29 день 28 квітня Новий Місяць 0 день 29 квітня Зростаючий Місяць 1 день 30 квітня Зростаючий Місяць 2 день

Вплив Місяця на людину

Місячний цикл насправді є коротшим від календарного місяця, і складається всього з 28 – 29 днів. І він також ділиться на кілька важливих фаз, кожна з яких по-своєму може впливати на людину.

Повня – це час, коли не варто планувати нічого важливого. Езотерики вірять, що людина у цей час схильна до імпульсивних, необдуманих вчинків та негайних дій. Тож не завжди такі рішення згодом виявляються найкращими.

Місяць, що спадає – це ідеальна можливість пізнати себе: присвятити час гобі та захопленням, не братися за нові справи та не наражати себе на зайвий стрес.

До речі, раніше ми вже ділилися детальним місячним календарем на березень, що підкаже небезпечні та вдалі дні.

Натомість Новий місяць – це час починань. Найкраще починати справи саме у ці дні, а у Місяць, що зростає – доводити їх до кінця.

У квітні є кілька важливих днів, які є надзвичайно вдалими – це 1, 2, 3, 4, 17 квітня. Натомість 13 та 21 квітня варто бути дуже обережними, адже ці дні вважаються несприятливими.