Місячний календар городника – це надзвичайно важлива річ для кожного дачника, адже він допомагає не забути про жодне важливе завдання на місяць. І 24 Канал ділиться детальним календарем на квітень.

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Коли працювати на городі у квітні 2025?

1 квітня – це несприятливий час для робіт на городі. Краще в цей час зайнятися підготовкою садових та городніх інструментів, проте не працювати із землею.

2 квітня – сприятливий день для посіву та пересадки різноманітних овочів у відкритий ґрунт. Окрім того, в цей день важливо також висадити й квіти на клумбу. А ось поливати в цей день рослини не радять.

3 квітня – в цілому сприятливий день для посадки овочів, фруктів, кущів та квітів. Полив проводити не рекомендовано.

4 квітня – цей день ідеально підходить для посіву листових овочів. Також варто знайти час на те, аби покосити газон та привести до ладу двір.

5 квітня – в цей день також можна садити листові рослини та овочі. Окрім того, займіться поливом свого саду та городу.

6 квітня – несприятливий час для підживлення рослин та обробки їх хімікатами – тільки нашкодите своїй ділянці. Натомість займіться посадкою фруктових дерев.

7 квітня – саме час зайнятися прополюванням городу та видаленням бур'янів. Можна також сіяти та пересаджувати овочі, висаджувати фруктові саджанці.

8 – 10 квітня. Дуже сприятливі дні для практично усіх городніх та садових робіт. Втім, не варто все ж використовувати хімічні добрива – можете спалити корені рослин.

11 квітня. Поливати город заборонено, проте саме час висадити різноманітні квіти на клумбу – в цей день вони приживуться особливо добре.

12 – 13 квітня. Несприятливі дні для роботи на городі. Не варто поливати та підживлювати рослини – натомість займіться просапуванням грядок та підготовкою насіння до посадки.

14 – 15 квітня. Хороший час для посадки овочів та поливу рослин. Також можна приділити час догляду за газоном.

16 – 18 квітня. Невдалий час для роботи на городі. Дні несприятливі для посіву та пересаджування рослин.

19 квітня. Хороший час для посадки коренеплодів та листових овочів. Також можна поливати та підживлювати рослини.

20 квітня. В цей день потрібно прополоти грядки та потурбуватися про захист культур від шкідників.

21 – 23 квітня. Несприятливий час для роботи на городі – поливати рослини не варто, так само як і проводити обробку.

24 квітня. Варто зайнятися поливом рослин.

25 – 26 квітня – сприятливий час для посадки овочів та фруктів. Можна виконувати практично усі роботи в саду та на городі.

27 квітня. Можна садити коренеплоди та квіти, проте не варто пересаджувати рослини.

28 – 29 квітня. Несприятливий час для роботи на городі. Втім, можна зайнятися посадкою квітів.

30 квітня – сприятливий день практично для усіх садових та городніх робіт, окрім поливу рослин.