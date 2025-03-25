Дуже часто городникам доводиться стикатися з тим, що розсада огірків виростає слабкою, або ж потім на гілках з'являються пустоцвіти, повідомляє 24 Канал. Та якщо висадити насіння у вдалі дні, цього можна легко уникнути.

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Коли садити огірки у квітні?

Чимало городників, які вже не вперше вирощують огірки, знають, що важливо під час вибору дати посадки покладатися не тільки на погоду і сорт, але й на місячний календар – він може підказати вдалі та небезпечні дні для посіву рослин.

Раніше предки, які не мали телебачення та інтернету, під час посадки городини слідкували за природними циклами – і тому щороку мали немалий урожай. Ці спостереження дійшли й до нас – у вигляді місячного календаря.

Відомо, що Місяць, як супутник нашої планети, має великий вплив на її магнітне поле. І раніше, спостерігаючи за небесним тілом, городники дійшли висновків, що рослини теж реагують на фази Місяця.

Наприклад, у березні огірки можна сіяти 1, 4, 5, 8, 9, 15 – 19, 27 та 31 числа. А ось у квітні найбільш вдалі дні вже інші – 1, 4, 5, 11 – 15, 23, 24, 25 числа.

Але є й кілька днів, у які категорично заборонено сіяти огірки за місячним календарем. У квітні це 26, 27 та 28 числа.



Огірки потрібно посадити у правильний час / Фото Pexels

Як правильно сіяти огірки?

Насіння огірків відмінно проростає й у відкритому ґрунті, але тоді урожай буде досить пізнім. І тому чимало городників вдаються до вирощування розсади на підвіконні, а вже після цього пересаджують її на город.

Оптимальними термінами посадки розсади на город вважається кінець травня – початок червня, коли ґрунт вже прогріється до +15 градусів. Сіянці готові до посадки через 3 тижні після того, як ви висієте їх у контейнер. Але якщо тримати розсаду вдома більше, ніж місяць, це може призвести до зменшення врожайності.