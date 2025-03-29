У квітні дачникам немає часу на відпочинок, повідомляє 24 Канал. Дуже багато культур вже потрібно посадити, а інші – підготувати до посадки. Та місячний календар може підказати, коли це робити найкраще, аби отримати вдалий урожай.

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Коли садити рослини у квітні?

Перше, що потрібно запам'ятати городникам – у новий Місяць краще залишити рослини у спокої та не братися за посадку. У квітні цей день припадає на 28 число. Натомість у період Місяця, що зростає, потрібно зайнятися висадкою культур, що тягнуться вгору: зелені, овочів, дерев та квітів.

Город
Рослини потрібно садити за місячним календарем / Фото Pexels

Повний Місяць робить рослини чутливими, тож 13 квітня також краще нічого не садити та не пересаджувати. А ось на спадний Місяць потрібно зайнятися ґрунтом, прополюванням бур'янів та боротьбою із шкідниками.

До речі, раніше ми вже ділилися посівним календарем для посіву овочів – він допоможе розібратися, коли потрібно сіяти розсаду у квітні.

Оптимальні дати для посіву різних культур у квітні такі:

  • Капуста – 2 – 5, 7 – 10, 30 квітня.
  • Помідори – 2 – 5, 7 – 10, 30 квітня.
  • Перець та баклажани 7 – 10, 29, 30 квітня.
  • Петрушка та кріп – 1 – 3, 8 – 11, 29 квітня.
  • Салат – 1 – 3, 8 – 11, 29 квітня.
  • Шпинат – 1, 2, 10, 11, 29 – 30 квітня.
  • Квіти – 3 – 6, 9 – 12, 30 квітня.
  • Дерева та кущі – 4 – 7, 10 – 12, 29 квітня.
  • Морква – 14, 15, 17, 20, 23 квітня.
  • Буряк – 14 – 17, 19 – 23 квітня.
  • Картопля – 14 – 17, 20, 22 – 23 квітня.
  • Редиска – 14 – 17, 19 – 23 квітня.
  • Смородина, аґрус та глід – 25 – 29 квітня.
  • Виноград – 25, 27 – 29 квітня.
  • Баштанні культури – 25 – 29 квітня.