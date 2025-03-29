У квітні дачникам немає часу на відпочинок, повідомляє 24 Канал. Дуже багато культур вже потрібно посадити, а інші – підготувати до посадки. Та місячний календар може підказати, коли це робити найкраще, аби отримати вдалий урожай.
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Коли садити рослини у квітні?
Перше, що потрібно запам'ятати городникам – у новий Місяць краще залишити рослини у спокої та не братися за посадку. У квітні цей день припадає на 28 число. Натомість у період Місяця, що зростає, потрібно зайнятися висадкою культур, що тягнуться вгору: зелені, овочів, дерев та квітів.
Рослини потрібно садити за місячним календарем / Фото Pexels
Повний Місяць робить рослини чутливими, тож 13 квітня також краще нічого не садити та не пересаджувати. А ось на спадний Місяць потрібно зайнятися ґрунтом, прополюванням бур'янів та боротьбою із шкідниками.
До речі, раніше ми вже ділилися посівним календарем для посіву овочів – він допоможе розібратися, коли потрібно сіяти розсаду у квітні.
Оптимальні дати для посіву різних культур у квітні такі:
- Капуста – 2 – 5, 7 – 10, 30 квітня.
- Помідори – 2 – 5, 7 – 10, 30 квітня.
- Перець та баклажани 7 – 10, 29, 30 квітня.
- Петрушка та кріп – 1 – 3, 8 – 11, 29 квітня.
- Салат – 1 – 3, 8 – 11, 29 квітня.
- Шпинат – 1, 2, 10, 11, 29 – 30 квітня.
- Квіти – 3 – 6, 9 – 12, 30 квітня.
- Дерева та кущі – 4 – 7, 10 – 12, 29 квітня.
- Морква – 14, 15, 17, 20, 23 квітня.
- Буряк – 14 – 17, 19 – 23 квітня.
- Картопля – 14 – 17, 20, 22 – 23 квітня.
- Редиска – 14 – 17, 19 – 23 квітня.
- Смородина, аґрус та глід – 25 – 29 квітня.
- Виноград – 25, 27 – 29 квітня.
- Баштанні культури – 25 – 29 квітня.