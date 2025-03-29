У квітні дачникам немає часу на відпочинок, повідомляє 24 Канал. Дуже багато культур вже потрібно посадити, а інші – підготувати до посадки. Та місячний календар може підказати, коли це робити найкраще, аби отримати вдалий урожай.

Цікаво Змії прокинулися зі сплячки: як їх вивести з власного подвір'я

Коли садити рослини у квітні?

Перше, що потрібно запам'ятати городникам – у новий Місяць краще залишити рослини у спокої та не братися за посадку. У квітні цей день припадає на 28 число. Натомість у період Місяця, що зростає, потрібно зайнятися висадкою культур, що тягнуться вгору: зелені, овочів, дерев та квітів.



Рослини потрібно садити за місячним календарем / Фото Pexels

Повний Місяць робить рослини чутливими, тож 13 квітня також краще нічого не садити та не пересаджувати. А ось на спадний Місяць потрібно зайнятися ґрунтом, прополюванням бур'янів та боротьбою із шкідниками.

До речі, раніше ми вже ділилися посівним календарем для посіву овочів – він допоможе розібратися, коли потрібно сіяти розсаду у квітні.

Оптимальні дати для посіву різних культур у квітні такі: