Голуби споживають насіння, зерна та інші рослинні речовини, які можуть легко знайти в садах та городах, пише 24 Канал з посиланням на Express. Щоб тримати голубів подалі від своєї власності, варто вдатися до цікавої маніпуляції.

Читайте також Кліщі зникнуть з ділянки неймовірно швидко: простий засіб

Чим відлякати голубів з ділянки

Голуби перестануть прилітати на подвір’я, якщо посадити три рослини, які вони найбільше не люблять. Найбільше голубів відлякує перцева м’ята, календула та лаванда.



Голубів відлякають з ділянки певні рослини / Фото Pexels

Їхній аромат є потужним відлякувачем для голубів, оскільки в них дуже сильна чутливість до запахів. Якщо вони відчувають ці рослини поблизу, то відлітають від місць й більше туди не повертаються.

До речі! Слимаки шкодять урожаю, тому треба вжити певних методів, щоб вивести їх з ділянки. У нашому матеріалі ми детально розповіли, як саме це можна зробити.

Знизити повернення голубів можна завдяки регулярному прибиранню харчових відходів, якими вони ласують. Також треба прибирати голубиний послід, який може змусити їх прилетіти на певну ділянку.

Фахівці кажуть, що в саду ще можна посадити білі квіти, петунії та гортензії, оскільки їхній колір відлякає птахів.