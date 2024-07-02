Лучшим гуманным способом выведения кротов считается использование специальной ловушки.

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Как вывести кротов с участка

Возьмите водопроводную пластиковую трубу небольшого диаметра примерно 7 сантиметров. Обрежьте длиной на 15 – 20 сантиметров, а на с одной и другой стороны закрепите створки вырезанные из любого материала. Диаметр должен быть таким, чтобы кроты помещались в трубу.

Сверху эти пластинки прикрепляем внутри трубы с помощью проволоки, а внизу с внешней стороны зафиксируйте шурупами. Готовую ловушку поместите вдоль свежего хода, который сделал крот, а сверху накройте крышкой.

Перемещаясь под землей, крот попадет в трубу, но вылезти из нее не сможет из-за особенностей конструкции по типу клапана. Вам остается только проверить ловушку и изъять вредителя, но будьте осторожны и берите перчатки, потому что кроты могут укусить.



Названы лучшие способы избавления от кротов / Фото Pinterest

Дедовские методы удаления крота с участка

От кротов можно избавиться с помощью народных средств. Можете попробовать каждый из них, пока окончательно не выведете кротов с участка.

Заройте в норку крота стакан 3-литровую банку и положите внутрь червей. Крот будет ползти на запах и упадет в банку и не сможет из нее выбраться.

А еще хорошо отпугивает кротов от участка вертушка, которую можно сделать в домашних условиях из арматуры и пластиковой бутылки. Вставьте арматуру в землю на огороде, а на нее наденьте бутылку с отрезанным дном и вырезанными боковинами наизнанку. Когда будет дуть ветер, бутылка будет вращаться на арматуре и создавать шум и вибрации в земле. Кроты этого очень не любят, поэтому будут убегать чуть дальше.

Также можете применить арматуру с привязанной к ней крышкой для консервации, которая при ветре будет создавать шум. Попробуйте отпугнуть кротов с помощью неприятного запаха. У них острое обоняние, поэтому в норы дачники бросают рыбьи головы или жидкости с запахом керосина, растворителя или уксуса.

Ловушки кротов проверяйте хотя бы один раз в день и вовремя их доставайте. Лучше всего кротов выпускать в лес не убивая и не калеча их.