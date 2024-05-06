Если вы не хотите, чтобы все птицы лакомились ягодами, которые вы выращивали, вам нужно принять некоторые меры. Способов защиты существует немало, но нужен эффективный и одновременно гуманный метод, и один лайфхак подойдет просто идеально.

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Как отпугнуть птиц от ягод в саду

Для того, чтобы защитить ваши кусты, вам нужна будет обычная фольга, которую обычно можно найти на каждой кухне. Но что же с ней делать? Прежде всего, вам нужно натянуть леску или веревку между ягодными деревьями или кустами.

А вот после этого просто прикрепите к ней блестящие полоски фольги. Когда они будут колебаться на ветру, они будут издавать шум, а также будут сверкать на солнце и отражать свет.



Малину можно защитить от птиц / Фото Pexels

Птицы воспринимают подобные сигналы как опасность и поэтому не будут подлетать к черешне и малине, чтобы полакомиться вашими плодами.

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini. Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

Впрочем, не забывайте, что птицы все же являются незаменимыми помощниками в саду, и помогают бороться со многими насекомыми и вредителями, поэтому на стоит пытаться полностью выгнать их из сада, иначе вы получите от этого больше вреда, чем пользы.