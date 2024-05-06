Якщо ви не хочете, щоб усі птахи ласували ягодами, які ви вирощували, вам потрібно вжити деяких заходів. Способів захисту існує чимало, але потрібний ефективний і водночас гуманний метод, і один лайфхак підійде просто ідеально.
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Як відлякати птахів від ягід у саду
Для того, щоб захистити ваші кущі, вам потрібна буде звичайна фольга, яку зазвичай можна знайти на кожній кухні. Але що ж з нею робити? Перш за все, вам потрібно натягнути волосінь чи мотузку між ягідними деревами чи кущами.
А ось після цього просто прикріпіть до неї блискучі смужки фольги. Коли вони будуть коливатися на вітрі, вони видаватимуть шум, а також будуть виблискувати на сонці і відбивати світло.
Малину можна захистити від птахів / Фото Pexels
Птахи сприймають подібні сигнали як небезпеку і тому не будуть підлітати до черешні та малини, щоб поласувати вашими плодами.
Втім, не забувайте, що птахи все ж є незамінними помічниками в саду, і допомагають боротися із багатьма комахами та шкідниками, тож на варто намагатися повністю вигнати їх з саду, інакше ви отримаєте від цього більше шкоди, аніж користі.