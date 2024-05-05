Многие дачники не знают, как правильно высаживать баклажаны и возле каких растений их нужно посадить. Нужно также идеально подобрать участок – с правильным количеством света и тени и тому подобное.

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Возле чего посадить баклажаны

Обычно фермеры начинают готовиться к посадкам баклажанов заранее – семена для рассады готовят еще в конце февраля. Но когда приходит время высаживать овощи на огород, нужно знать, возле чего нужно их разместить.

Например, хорошими соседями для баклажанов будут такие овощи:

  • фасоль;
  • редис;
  • белокочанная капуста;
  • кабачок;
  • тыква;
  • дыня, арбуз;
  • горох;
  • свекла.

В то же время, есть овощи, возле которых баклажаны нельзя сажать, ведь растения будут мешать росту друг друга, и их постоянно будут поражать вредители. Поэтому не стоит помещать баклажаны у помидоров и картофельных кустов.

Не стоит также высаживать баклажаны слишком близко к болгарскому перцу.