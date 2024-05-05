Многие дачники не знают, как правильно высаживать баклажаны и возле каких растений их нужно посадить. Нужно также идеально подобрать участок – с правильным количеством света и тени и тому подобное.
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Возле чего посадить баклажаны
Обычно фермеры начинают готовиться к посадкам баклажанов заранее – семена для рассады готовят еще в конце февраля. Но когда приходит время высаживать овощи на огород, нужно знать, возле чего нужно их разместить.
Например, хорошими соседями для баклажанов будут такие овощи:
- фасоль;
- редис;
- белокочанная капуста;
- кабачок;
- тыква;
- дыня, арбуз;
- горох;
- свекла.
В то же время, есть овощи, возле которых баклажаны нельзя сажать, ведь растения будут мешать росту друг друга, и их постоянно будут поражать вредители. Поэтому не стоит помещать баклажаны у помидоров и картофельных кустов.
Не стоит также высаживать баклажаны слишком близко к болгарскому перцу.