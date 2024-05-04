Май – идеальное время для посадки цветов. Этот теплый и солнечный месяц создает хорошую среду для роста растений. Если хотите добавить немного ярких красок в свой сад, тогда советуем высадить несколько цветов, которые зацветут в течение нескольких недель.

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Среди цветов, которые можно сажать в начале мая – вербена, настурция и васильки. Они цветут в голубом, сиреневом, розовом и красном оттенке.

Вербена

Семена вербены рекомендуется сажать в хорошо подготовленную почву на освещенном участке уже в начале мая, чтобы получить цветы уже в июле. Вербена будет ярко цвести вплоть до октября.

Растениям характерны высокие стебли с редкими листьями и ярко-лавандовыми цветами. Вербена привлекает пчел, птиц, бабочек и других опылителей.

Васильки

Май – это последний месяц, когда можно сажать васильки, поэтому стоит спешить. Эти однолетние цветы быстро растут и являются простыми в выращивании. Садоводы советуют их сажать на солнечном месте с дренированной почвой.

Чтобы они лучше цвели, васильки надо будет подрезать. Также очень важно подливать цветы, чтобы поддерживать влажность почвы, особенно в жаркий летний период.



Посадите на клумбе васильки / Фото Pexels

Настурции

Эти цветы обеспечат вам красочный сад, потому что растут в оранжевых, красных и желтых цветах. Эти однолетние растения являются самыми простыми в выращивании. Если посадить их в мае, то в июне они уже зацветут и будут радовать своими цветами до октября.

Важно сеять цветы в солнечном участке и не забывать поливать их в засушливый и жаркий период.