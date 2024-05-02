Пионы – это очень популярные в Украине цветы – в основном из-за того, что они имеют достаточно много различных видов: и древовидные, и травянистые и тому подобное. Но чтобы неповторимая красота пионов заиграла новыми красками, надо позаботиться и о том, чтобы подобрать для них хороших соседей.

Интересно Лучшее место для посадки вишни: будете собирать урожай ведрами

Где и как посадить пионы

Ландшафтные дизайнеры оценивают пионы чрезвычайно высоко, ведь это достаточно декоративные цветы, которые прекрасно растут в условиях украинского климата. И высаживать их можно как весной, так и осенью.

Но когда вы выбираете место для посадки, нужно учитывать не только особенности самой культуры, но и общую стилистику вашего сада и клумбы. Важно также правильно подобрать цветовые переходы. Если в вашем саду преобладают пастельные тона, позаботьтесь о том, чтобы и пионы были таких же оттенков.

Важно также определить, хотите ли вы скрыть какие-то недостатки пространства, или же наоборот подчеркнуть отдельный уголок. От этого будет зависеть густота посадки.

Пионы – это очень компанейские растения, которые будут хорошо сочетаться и с многолетниками, и с низкорослыми растениями. Рядом с пионами можно посадить практически все, что угодно, но есть и несколько нежелательных соседей.

В частности, обратите внимание на то, что нельзя возле них высаживать высокие деревья с широкими кронами, плодовые кусты и ландыши, которые могут активно разрастаться.



Для пионов нужно подобрать хороших соседей / Фото Pexels

Флоксы

Клумба с пионами и флоксами может выглядеть просто невероятно. Это выигрышный вариант и потому, что эти цветы цветут в разное время, но имеют красивую зеленую массу и так могут дополнять друг друга.



Флоксы можно сажать возле пионов / Фото Pexels

Гортензии

Это соседство может оправдать себя, ведь и пионы, и гортензии имеют схожие предпочтения по влажности. Но если вы думаете, где же посадить пионы, учтите, что посадить гортензии не сложно, а цветение этих цветов начнется сразу же после того, как отцветут пионы, и будет продолжаться в течение нескольких месяцев.



Гортензии – замечательные соседи для пионов / Фото Pexels

Лилии

Многие садоводы-любители задаются вопросом, можно ли сажать пионы возле лилий? И ответ – да, будет выглядеть такая клумба просто невероятно, ведь периоды цветения этих двух культур часто переплетаются.

Оба растения также любят солнце и влажную почву, но без застоев воды и будут не против умеренной подкормки.



Лилии можно сажать возле пионов / Фото Pexels

Астильбы

Когда вы думаете о том, какие многолетники стоит посадить у себя в саду, вы должны обязательно обращать внимание и декоративность растений не только во время цветения, но и до и после него. И астильбы – это просто идеальный вариант для клумбы, ведь они долго цветут, но хорошо выглядят также и без цветов.