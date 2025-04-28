Клещи – это проблемы не только для человека, но и для домашних животных, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы избавиться от них во дворе и на огороде, не обязательно использовать химические средства. Вполне достаточно будет посадить несколько растений.
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Что привлекает клещей на участок?
Чаще всего клещи выбирают для жизни участки, где растет густая высокая трава – там они могут найти уютное и прохладное место для своего пребывания, пока кто-то не зайдет в траву.
Кроме того, часто их можно увидеть и в кустарниках и в кучах сухих листьев. Привлекают этих насекомых также фруктовые деревья – там они могут развиваться и размножаться. А влажные, темные и лесистые уголки – вообще идеальная среда для клещей.
Кстати, очень часто огородникам мешают не только клещи. Ранее мы рассказывали о основных причинах, почему на участке поселяются кроты.
Впрочем, к счастью, есть несколько растений, которые вы можете высадить на участке, чтобы прогнать с него клещей.
- Лаванда. Это растение – это не просто ароматное украшение сада, но и естественная защита от опасных насекомых. Клещам не слишком нравится ее запах, поэтому они будут обходить цветущий многолетник стороной.
- Чеснок. Если вы хотите убедиться, что на огороде не будет клещей, достаточно будет высадить на нем чеснок. Не обязательно сажать целую грядку – достаточно будет высадить несколько растений тут и там, между другими культурами. Его специфический сильный запах клещам точно будет не по нраву.
- Розмарин. Очень часто розмарин можно увидеть даже в составе спреев против клещей – ведь эфирное масло розмарина известно своими свойствами, что помогают держать нежелательных насекомых на расстоянии. И несмотря на то, что розмарин имеет достаточно сильный запах, для большинства людей он приятен.
Розмарин может отпугнуть клещей / Фото Pexels
- Шалфей. Шалфей может стать эффектным и полезным дополнением к вашему травяному саду. Он прекрасно пахнет и может отпугивать не только клещей, но и моль.
- Тимьян. Его можно использовать не только в чае и для душистых букетов, но и как природное средство против клещей и многих других нежелательных насекомых. В то же время тимьян будет привлекать на участок насекомых-опылителей.