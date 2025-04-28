Кліщі – це проблеми не тільки для людини, але й для домашніх тварин, повідомляє 24 Канал. Та для того, аби позбутися їх у дворі та на городі, не обов'язково використовувати хімічні засоби. Цілком достатньо буде посадити кілька рослин.
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Що приваблює кліщів на ділянку?
Найчастіше кліщі обирають для життя ділянки, де росте густа висока трава – там вони можуть знайти затишне й прохолодне місце для свого перебування, аж поки хтось не зайде у траву.
Окрім того, часто їх можна побачити й в чагарниках та у купах сухого листя. Приваблюють цих комах також фруктові дерева – там вони можуть розвиватися та розмножуватися. А вологі, темні й лісисті закутки – взагалі ідеальне середовище для кліщів.
До речі, дуже часто городникам заважають не тільки кліщі. Раніше ми розповідали про основні причини, чому на ділянці оселяються кроти.
Втім, на щастя, є кілька рослин, які ви можете висадити на ділянці, аби прогнати з неї кліщів.
- Лаванда. Ця рослина – це не просто ароматна окраса саду, але й природний захист від небезпечних комах. Кліщам не надто подобається її запах, тож вони будуть оминати квітучий багаторічник стороною.
- Часник. Якщо ви хочете переконатися, що на городі не буде кліщів, достатньо буде висадити на ньому часник. Не обов'язково садити цілу грядку – достатньо буде висадити кілька рослин тут і там, поміж іншими культурами. Її специфічний сильний запах кліщам точно буде не до вподоби.
- Розмарин. Дуже часто розмарин можна побачити навіть у складі спреїв проти кліщів – адже ефірна олія розмарину відома своїми властивостями, що допомагають тримати небажаних комах на відстані. І попри те, що розмарин має досить сильний запах, для більшості людей він приємний.
Розмарин може відлякати кліщів / Фото Pexels
- Шавлія. Шавлія може стати ефектним та корисним доповненням до вашого трав'яного саду. Вона чудово пахне та може відлякувати не тільки кліщів, але й міль.
- Чебрець. Його можна використовувати не тільки в чаї та для запашних букетів, але і як природний засіб проти кліщів та багатьох інших небажаних комах. Водночас чебрець буде приваблювати на ділянку комах-запилювачів.