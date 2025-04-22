Кукуруза – это одна из самых распространенных культур в мире, пишет 24 Канал. Сеют злаковую культуру в то время, когда длительное время держится плюсовая температура. Уже много лет опытные огородники обращаются к лунному календарю, чтобы узнать, какое время является лучшим для посадки кукурузы.

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Когда сажать кукурузу по лунному календарю

Если температура воздуха прогрелась до 12 градусов тепла, тогда кукурузу можно высевать в открытый грунт уже в апреле. Чтобы выбрать удачную дату для посадки, советуем выбрать благоприятные дни по фазам Луны в апреле.

Самыми благоприятными днями для посадки кукурузы являются 25 и 26 апреля. В пятницу и субботу у кукурузы есть все шансы хорошо прижиться на грядке и дать хороший урожай.



Кукурузу можно сажать в апреле / Фото Pexels

Если же вы не успеете посадить кукурузу в апреле, тогда можно осуществить посадку в мае и даже июне.

Как сеять кукурузу

Кукурузу сеют между рядами. Между растениями оставляют 50 сантиметров, а ширина междурядий должна составлять примерно 100 сантиметров. Сначала вам нужно выкопать посадочные лунки на 7 сантиметров, налить воды, а тогда внутрь бросить 3 семечка. Сверху накройте все землей и еще раз полейте.

Садоводы советуют накрывать посевы пленкой, а когда растение взойдет укрытие можно убрать. В каждом гнезде также стоит выбрать самый сильный росток, а все остальные проредить.