Приметы утверждают, что целую неделю после Пасхи не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, в том числе и на огороде, сообщает 24 Канал. Время это советуют посвятить другим делам – например молитвам и посещению церкви.

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Когда после Пасхи можно сажать огород?

Многие люди не ждут целую неделю после Пасхи для того, чтобы вернуться к работе на огороде. Ведь в апреле есть немало различных задач – например, с середины месяца уже стоит высаживать пастернак, морковь и петрушку. А в третьей декаде апреля уже можно сажать капусту и кабачки, а иногда даже свеклу, картофель, тыквы и огурцы.

Все эти культуры нужно высадить еще до 10 мая, и поэтому у огородников нет возможности вычеркнуть целую неделю работы из своего календаря. Поэтому все чаще дачники ориентируются на погодные сигналы – и именно по ним определяют, что пришло время сажать овощи.



Существуют приметы о посадке огорода после Пасхи / Фото Pexels

Существует поверье, впрочем, что если некоторые культуры высадить после Пасхи, тогда урожай вырастет скудным, или же вы вообще его не дождетесь. До праздника стараются высадить горох и морковь, и то же касается и всех видов капусты – считается, что потом уже будет поздно.

Очень важно также и вовремя высадить картофель. А вот когда это делать – до или после Пасхи, мы уже рассказывали ранее.

Нужно уделить внимание также и редиске, салату и зелени – ведь сеять их слишком поздно не советуют. Впрочем, здесь речь идет не только о народных приметах: растения хорошо адаптируются к прохладной весенней погоде, а вот под жарким солнцем будут расти уже не так хорошо.

Многие огородники по этим причинам начинают посадки уже через 2 – 3 дня после Пасхи, особенно в случае, если погода благоприятная, а календарь не позволяет медлить.