Прикмети стверджують, що цілий тиждень після Великодня не варто займатися важкою фізичною працею, зокрема й на городі, повідомляє 24 Канал. Час цей радять присвятити іншим справам – як-от молитвам та відвідуванню церкви.

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Коли після Великодня можна садити город?

Чимало людей не чекають цілий тиждень після Великодня для того, аби повернутися до праці на городі. Адже у квітні є чимало різних завдань – наприклад, з середини місяця вже варто висаджувати пастернак, моркву та петрушку. А в третій декаді квітня вже можна садити капусту та кабачки, а іноді навіть буряк, картоплю, гарбузи та огірки.

Всі ці культури потрібно висадити ще до 10 травня, і тому у городників немає можливості викреслити цілий тиждень роботи зі свого календаря. Тому все частіше дачники орієнтуються на погодні сигнали – і саме за ними визначають, що настав час садити городину.



Існують прикмети про садіння городу після Великодня / Фото Pexels

Існує повір'я, втім, що якщо деякі культури висадити після Великодня, тоді урожай виросте мізерним, або ж ви взагалі його не дочекаєтеся. До свята намагаються висадити горох та моркву, і те саме стосується і всіх видів капусти – вважається, що потім вже буде пізно.

Дуже важливо також і вчасно висадити картоплю. А ось коли це робити – до чи після Великодня, ми вже розповідали раніше.

Потрібно приділити увагу також і редисці, салату та зелені – адже сіяти їх надто пізно не радять. Втім, тут йдеться не тільки про народні прикмети: рослини гарно адаптуються до прохолодної весняної погоди, а ось під спекотним сонцем ростимуть вже не так добре.

Багато городників з цих причин починають посадки вже через 2 – 3 дні після Великодня, особливо у випадку, якщо погода сприятлива, а календар не дає змоги зволікати.