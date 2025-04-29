Если вы заметили, что рассада перца после пересадки отказывается дальше расти, паниковать не стоит, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Сад и огород". Учитывайте. что ситуацию еще можно исправить, хотя действовать стоит как можно скорее.

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Перец не успел адаптироваться

Да, чаще всего причина "прекращения роста" - это обычное нетерпение огородников. Не стоит торопить события; зато учитывайте, что пересадки в новую среду перцу, как и любому другому растению, нужно немного времени, чтобы адаптироваться.

Через 8 – 12 дней акклиматизация и привыкание закончится, и растение уже порадует вас новыми листочками, а возможно, даже бутонами.Главное – не паниковать слишком рано и дать перцу немного времени, чтобы прижиться на грядке.



Перцу нужно время, чтобы адаптироваться / Фото Pexels

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, когда высаживать помидоры на огород, чтобы не столкнуться с похожими проблемами.

Перец не растет из-за холода

А вот из настоящих виновников остановки перчиков в росте наиболее вероятным является холод. Перец – это достаточно теплолюбивое растение, и для комфортного роста и существования ему нужно, чтобы днем температура достигала примерно 25 градусов, а ночью не опускалась ниже, чем до 10 – 12 градусов.

Резкое похолодание может вызвать сильный стресс и замедлить жизненные процессы перца. Особенно страдает от низких температур корневая система растений.

Вот что можно сделать, чтобы уберечь перец:

укрытие пленкой или нетканым полотном;

аккумуляторы тепла. Сработают даже обычные бутылки с водой и камни - в течение дня они нагреваются, а ночью будут отдавать тепло в почву;

опрыскивание препаратами для активизации защитных механизмов растения.

Углубленная посадка

Нередко перец не может активно расти из-за того, что его неправильно высадили в грунт. В отличие от рассады помидоров, которую советуют закапывать в землю вплоть до верхушки, перцы заглублять не желательно.

Обычно корневая система перца располагается на верхнем слое почвы, и поэтому он будет расти медленнее, если опустить его слишком глубоко. Но делать ничего в таком случае не нужно, ведь перец плохо относится к пересадкам, поэтому лишний раз беспокоить его не надо. И на урожайность это не повлияет – просто придется немного дольше ждать плоды.

Корни повредились во время пересадки

Еще одна ошибка при высадке рассады на нужное место - это повреждение корней. Никакие прищипывания корней перца не нужны, и лучше корни вообще не трогать, аккуратно переставить растение из стаканчика в лунку вместе с комом земли - и все.