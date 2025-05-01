Капуста зазвичай починає зав'язуватися вже у червні, повідомляє 24 Канал. Та для того, щоб не було проблем з ростом, а качани виросли розміром з голову, про підживлення можна подбати навіть раніше.

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Чому капуста не зав'язується?

Зазвичай можна виділити три основні причини, через які на капусті виростають все нові й нові листочки, але качан не зав'язується. Ось вони:

використання неякісного матеріалу;

неправильний догляд;

несприятливі погодні умови.

Наприклад, якщо ви неправильно підберете місце для висаджування культури – їй не вистачатиме вологи, чи то сонячного світла – тоді качани формуватися не будуть. Окрім того, не терпить капуста також небажаного сусідства. Зокрема, не можна садити її біля високорослих рослин типу соняшників чи кукурудзи, адже вони затінятимуть грядки та витягуватимуть з ґрунту усі корисні речовини своєю потужною кореневою системою.



Капусту потрібно посадити на правильному місці / Фото Pexels

Дуже часто качани не можуть сформуватися через надто загущену посадку. Городники намагаються максимально використати ділянку, і під час цього порушують схему висаджування – і тоді капусті просто не вистачає місця, аби зав'язатися. У такому випадку грядки потрібно прорідити.

До речі, раніше ми вже ділилися порадами щодо того, що робити, якщо перець припинив рости після висадки у ґрунт.

Чим підживити капусту?

Перше підживлення капусти можна проводити вже на третій тиждень після посадки. Найкраще для цього використовувати органіку. Зокрема, чимало садівників радять розчин з коров'яку. Для приготування такого добрива візьміть літр коров'яку та розчиніть у 10 літрах води. Під один кущ потрібно вносити по пів літра добрива.

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Друге підживлення проводиться вже через 10 днів після першого. І тоді можна використати вже курячий послід та сечовину. На відро води потрібно взяти пів літра посліду та 10 грамів сечовини. Перемішайте та внесіть під кожну капустинку по літру добрива.

Останнє підживлення суперфосфатом проводять вже на початку липня – тоді використовують дві столові ложки речовини на 5 літрів та поливають грядку з капустою.