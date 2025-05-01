Капуста обычно начинает завязываться уже в июне, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы не было проблем с ростом, а кочаны выросли размером с голову, о подкормке можно позаботиться даже раньше.

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Почему капуста не завязывается?

Обычно можно выделить три основные причины, из-за которых на капусте вырастают все новые и новые листочки, но кочан не завязывается. Вот они:

использование некачественного материала;

неправильный уход;

неблагоприятные погодные условия.

Например, если вы неправильно подберете место для высадки культуры – ей не будет хватать влаги, или солнечного света – тогда кочаны формироваться не будут. Кроме того, не терпит капуста также нежелательного соседства. В частности, нельзя сажать ее возле высокорослых растений типа подсолнечников или кукурузы, ведь они будут затенять грядки и вытягивать из почвы все полезные вещества своей мощной корневой системой.



Капусту нужно посадить на правильном месте / Фото Pexels

Очень часто кочаны не могут сформироваться из-за слишком загущенной посадки. Огородники пытаются максимально использовать участок, и во время этого нарушают схему высадки – и тогда капусте просто не хватает места, чтобы завязаться. В таком случае грядки нужно проредить.

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Чем подкормить капусту?

Первую подкормку капусты можно проводить уже на третью неделю после посадки. Лучше всего для этого использовать органику. В частности, немало садоводов советуют раствор из коровяка. Для приготовления такого удобрения возьмите литр коровяка и растворите в 10 литрах воды. Под один куст нужно вносить по пол-литра удобрения.

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Вторая подкормка проводится уже через 10 дней после первой. И тогда можно использовать уже куриный помет и мочевину. На ведро воды нужно взять пол-литра помета и 10 граммов мочевины. Перемешайте и внесите под каждую капусту по литру удобрения.

Последняя подкормка суперфосфатом проводят уже в начале июля – тогда используют две столовые ложки вещества на 5 литров и поливают грядку с капустой.