Щоб кущі дали багато урожаю ягід й не піддалися нападу шкідники, обробка спеціальними засобами є необхідністю, пише 24 Канал.

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Чим обробити смородину від шкідників

Ефективним та універсальним засобом вважається звичайна харчова сода, яка знайдеться на кухні в кожного. Сода бореться з різними захворюваннями й шкідниками, а також допомагає зміцнити рослину й покращити урожайність.

Обприскування кущів розчином соди здатне захистити рослину від шкідливих комах. Щоб позбавити смородину від попелиці – додайте 2 столові ложки соди на кожен літр води й обприскайте цим розчином кущ.



Смородину можна содою обробити / Фото Pexels

Для того, щоб позбутися борошнистої роси, потрібно до розчину з содою додати ще трохи мила.

До речі, раніше ми вже ділилися порадами щодо того, що робити, якщо перець припинив рости після висадки у ґрунт.

Корисною для смородини є обробка кущів кальцинованою содою. Розчин чудово допомагає боротися з грибковими захворюваннями на кущах. Щоб розчин соди був справді дієвим, ним треба обробляти смородину кожних два тижні.

Окрім того, содою смородину можна навіть підживити. Вона здатна покращити імунітет кущів та навіть покращити ріст. Потрібно розвести столову ложку соди в 5 літрах води й поливати кущі під корінь. Таке підживлення здатне покращити урожай ягід.

Дачники також використовують азотні добрива, компост та перегній, для того, щоб якомога краще підживити кущі.

Але окрім соди ви можете також використовувати й інші корисні речовини: наприклад, компост та перегній, а також азотні добрива.