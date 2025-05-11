Коли ви шукаєте ідеальне місце для своїх кущів троянд, потрібно зосередитися не тільки на пошуку хорошого ґрунту та освітлення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Ще одна важлива річ – це сусідство.

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М'ята

Деякі швидкозростаючі рослини можуть витіснити ваші троянди та виснажити їхні ресурси. І попри те, що м'ята – це корисна рослина, що тішить ароматом, а також відлякує деяких шкідників, для троянд вона не буде вдалим сусідом.

Зважайте, що м'ята заглушить ніжний аромат троянд, який рослина використовує, аби привабити запилювачів. Окрім того, м'ята за природою – доволі агресивна рослина, що швидко пускає пагони, і вона може позбавити ваші троянди простору та сонячного світла.



М'яту не варто садити біля троянд / Фото Pexels

Фенхель

Ще одна невдала рослина, яку точно варто тримати якомога далі від троянд – це фенхель. Він витягує багато поживних речовин із землі та може привабити чимало шкідників, які нашкодять трояндам.

Фенхель – це сильна рослина, що забирає багато калію, фосфору та азоту, і вона конкуруватиме за ці поживні речовини з трояндами.

Гортензії

Ця рослина має з трояндами зовсім різні потреби. Трояндовим кущам для гарного росту потрібно багато сонячного світла, а ось гортензії надають перевагу тінистим ділянкам. Якщо ж посадити їх поряд, нестача світла зрештою призведе до ослаблення стебел троянди, дрібних квітів, або ж їхньої повної відсутності.

Соняшники

Соняшники добре цвітуть на повному, яскравому сонці – як і троянди, але проблеми можуть початися через те, що ці рослини мають глибоку та розвинену кореневу систему, тож незабаром вони почнуть відбирати у троянд надто багато фосфору, калію та азоту. Окрім того, соняшники можуть корінням захопити багато простору у ґрунті, пригнічуючи троянди та заважаючи їм створити міцну кореневу систему.

До речі, раніше ми вже розповідали, які є найкращі місця для посадки троянд – там вони будуть цвісти протягом цілого сезону.

Іпомея

Ця рослина досить швидко росте, і може швидко заповнити весь ваш розарій – через це її радять тримати далі від троянд. Рясний в'юнок може обвити гілки троянд, пошкодити тендітні стебла та заважати рослині отримувати необхідне сонячне світло.

А під землею коренева система рослини конкуруватиме з трояндами за воду та поживні речовини, впливаючи на загальний ріст рослин.