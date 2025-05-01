Для того, аби виростити в себе на ділянці пишний та квітучий кущ троянди, потрібно не тільки придбати хороший саджанець, але й розібратися, як та де його посадити, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dekoplant.

Цікаво Настав час садити город: ось коли це робити у травні за місячним календарем

Де посадити троянди на ділянці?

При виборі місця посадки троянд, потрібно точно визначитися, яку саме роль ви хочете, аби кущі відіграли у дизайні ділянки – чи ви створюєте розарій, чи прикрашаєте садок, альтанку, арку тощо. Та є кілька факторів, які потрібно враховувати завжди.

Троянди – це дуже світлочутливі рослини, і кількість світла, яку вони отримують протягом дня, може суттєво вплинути на їхній розвиток, тривалість цвітіння та утворення бутонів. Якщо посадити троянду в тіні, тоді пагони утворяться слабкі та тонкі, розростання коренів послабшає, а також почнуть з'являтися пагони, на яких взагалі не утворюються квіти.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Саме інтенсивне світло влітку – це те, що потрібно троянді, аби накопичити поживні речовини та згодом утворити хороший приріст пагонів та бутонів. Окрім того, на ріст троянд істотно впливає тепловий режим повітря та ґрунту. Дуже часто у жаркі літні дні, коли температура стає вищою, ніж 25 градусів, ґрунт перегрівається, якщо троянди посадити надто далеко одна від одної. У таких випадках кущі навколо потрібно мульчувати торфом, перегноєм чи скошеною травою.



Троянди потрібно висадити на вдалій ділянці / Фото Pexels

Зважайте, що температура ґрунту впливає на розвиток коренів троянд та їхню здатність вбирати у себе поживні речовини. Низька температура також може стати згубною: троянди розвиваються слабко та повільно, а корені не можуть всмоктувати достатньо поживних речовин.

Троянди не люблять ані протягів, ані застою повітря. Також для них категорично не підходять низькі, заболочені місця, адже вони досить чутливі до надлишку вологи. Особливо небезпечним для ваших троянд може стати високий рівень ґрунтових вод, адже корені щеплених троянд проникають досить глибоко в землю. І якщо корені постійно стикаються з водою, вони не отримують достатньо кисню – і зрештою жовтіють та загнивають.

До речі, троянди потрібно не тільки вдало висадити. Раніше ми вже розповідали, чим підживити квіти, аби вони цвіли протягом всього літа.

Враховуючи усі ці вимоги, троянди варто висадити на відкритій, добре освітленій ділянці. Особливо важливо, щоб сонце потрапляло на троянди протягом першої половини дня – саме тоді відбувається найбільш інтенсивне випаровування вологи листям. Так ви можете знизити небезпеку ураження грибковими захворюваннями. Бажано, аби ділянки мали ухил на захід чи південний схід – так можна забезпечити хороший тепловий режим.