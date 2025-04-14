Щоб троянди красиво й пишно цвіли, потрібно підібрати правильну кількість добрива, пише 24 Канал. Завдяки правильним діям ви отримаєте не лише багато бутонів, але й покращити їхнє цвітіння на увесь сезон.

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Мінеральні добрива

Коли троянди почнуть цвісти, потрібно взятися за підгодівлю мінеральними добривами. Добриво потрібно вносити кожних 10 днів. Щоб отримати вдвічі кращий результат, мінеральні добрива можна чергувати з органічними.

Досвідчені садівники люблять обирати для троянд калійно-фосфорні сполуки. Для приготування розчину потрібно змішати 10 грамів селітри, сульфату калію, суперфосфату й розвести суміш в 10 літрах води.



Троянди потребують підживлення / Фото Pexels

Калій є важливим для троянд в період бутонізації та цвітіння. Фосфор може зміцнити кореневу систему й забезпечити кращу якість цвітіння. Для підживлення також можна використовувати марганець, щоб забарвлення квітів було яскравішим. Якщо використати залізо та бор, то рослини будуть менш схильні до різних захворювань.

Попіл та курячий послід

Після підживлення мінеральними добривами, кущі потрібно полити настоєм коров’яку, що розводиться в пропорції 1:10. Також можна використати курячий послід в пропорції 1:20.

Щоб захистити кущі троянд від чорної плямисто та борошнистої роси, варто скористатися попелом. Для цього потрібно лише змочити кущі водою й посипати попелом, а через годину змити звичайною водою.

До слова! Садівники прагнуть мати квіти, що цвітуть протягом усього сезону, і для цього вибирають багаторічники. Які саме квіти потрібно висадити – читайте в нашому матеріалі.

У період цвітіння троянди потребують рясного поливу, тому кущі потрібно підливати під корінь, щоб вода не натрапила на листя.