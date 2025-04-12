Основна мета кожного садівника – це мати клумбу, що буде захоплювати погляд протягом цілого сезону, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Та для досягнення такого результату потрібно з великою увагою поставитися до вибору рослин.

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Ехінацеї

Ехінацея – це ідеальний вибір для саду завдяки своїй унікальній та грайливій формі, а також різноманітності відтінків рожевого, що вона може принести на вашу клумбу. Окрім того, ехінацеї також можуть бути білими та фіолетовими.

Ця багаторічна трав'яниста рослина цвіте пізніше в сезон, з літа і до осені. Зазвичай рослини гинуть взимку та знову з'являються навесні. Квіти нагадують ромашки та тішать око з середини червня і аж до вересня.

Кореопсис

Кому не подобається яскраво-жовтий колір кореопсису? Ця квітка буде тішити цвітінням з початку літа і аж до перших заморозків. А для стимулювання цвітіння можна очистити відцвілі квіти, зрізаючи стебла до наступного бічного листка.

Ростуть кореопсиси найкраще у добре дренованому, суглинистому чи піщаному ґрунті.

Деревій

Завдяки різним відтінкам цього багаторічника ви можете додати кольору до вашого саду, і він збережеться протягом цілого сезону. Це дуже витривала та стійка до посухи рослина, а її безперервне літнє цвітіння приваблює метеликів та інших корисних комах.



Деревій може стати неймовірним доповненням до саду / Фото Pexels

Півонія

Півонії – це надійні та дуже довговічні рослини, які можуть поколіннями цвісти та практично не потребують уваги. А як зрізані квіти півонії взагалі не мають конкурентів – чудово виглядають і окремо, і у композиціях з іншими рослинами.

Цвітуть півонії наприкінці весни – на початку літа, і будуть тішити цвітінням досить довго.

До слова, весна – це найкращий час для посадки квітів. І раніше ми розповідали про ті, які потрібно висадити ще до Великодня.

Флокси

Флокси – це чудовий багаторічник, що досить довго тішить цвітінням і може радувати ним від середини літа до початку осені. Це також чудовий запилювач, і квітка неймовірно виглядатиме у букетах. Флокси також мають різні кольори та висоту, тож ви можете підібрати ідеальну рослину для вашого саду.