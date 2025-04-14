Чтобы розы красиво и пышно цвели, нужно подобрать правильное количество удобрения, пишет 24 Канал. Благодаря правильным действиям вы получите не только много бутонов, но и улучшить их цветение на весь сезон.

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Минеральные удобрения

Когда розы начнут цвести, нужно взяться за подкормку минеральными удобрениями. Удобрение нужно вносить каждые 10 дней. Чтобы получить вдвое лучший результат, минеральные удобрения можно чередовать с органическими.

Опытные садоводы любят выбирать для роз калийно-фосфорные соединения. Для приготовления раствора нужно смешать 10 граммов селитры, сульфата калия, суперфосфата и развести смесь в 10 литрах воды.



Розы нуждаются в подкормке / Фото Pexels

Калий является важным для роз в период бутонизации и цветения. Фосфор может укрепить корневую систему и обеспечить лучшее качество цветения. Для подкормки можно использовать марганец, чтобы окраска цветов была ярче. Если использовать железо и бор, то растения будут менее подвержены различным заболеваниям.

Зола и куриный помет

После подкормки минеральными удобрениями, кусты нужно полить настоем коровяка, что разводится в пропорции 1:10. Также можно использовать куриный помет в пропорции 1:20.

Чтобы защитить кусты роз от черной пятнистости и мучнистой росы, стоит воспользоваться золой. Для этого нужно лишь смочить кусты водой и посыпать золой, а через час смыть обычной водой.

К слову! Садоводы стремятся иметь цветы, цветущие в течение всего сезона, и для этого выбирают многолетники. Какие именно цветы нужно высадить – читайте в нашем материале.

В период цветения розы нуждаются в обильном поливе, поэтому кусты нужно подливать под корень, чтобы вода не попала на листья.