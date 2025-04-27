У травні для дачників немає часу розслаблятися – потрібно висадити чимало рослин, пересадити у відкритий ґрунт розсаду, підживити багаторічники та не забувати боротися з бур'янами, повідомляє 24 Канал. У всьому цьому може допомогти детальний місячний календар.

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Коли садити рослини за місячним календарем у травні?

У травні є кілька сприятливих днів для посадки рослин – це 1 – 3, 8 – 11, 13 – 17, 21, 22, 25, 29, 30 травня.

А ось 12, 18 – 20, 26 – 28 числа краще утриматися від посадки та пересадки будь-чого на городі, адже ці дні вважаються несприятливими.

Коли садити коренеплоди:

картопля та топінамбур – 16, 17, 25;

редис, ріпа та редька – 1 – 3, 8 – 11, 16, 17, 21 – 25, 29, 30;

селера та петрушка на корінь – 13 – 17, 25;

морква, буряк та пастернак – 16, 17, 25;

батат – 6, 7, 11, 16, 17, 21, 22, 25.

А ось з овочів огірки можна вже сіяти насінням у ґрунт чи пересаджувати розсаду з-під укриття. Помідори у цей час висаджують лише після того, як повністю мине загроза заморозків. А ось середньостиглі сорти капусти вже можна садити у два ряди, дотримуючись відстані у 40 – 50 сантиметрів між грядками.

Коли садити овочі:

перець та баклажани – 1 – 3, 8 – 11, 16, 17, 25, 29, 30;

селера та спаржа – 1 – 3, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 30;

кабачки, патисони та гарбузи – 1 – 3, 8 – 10, 16, 17, 21-25, 29, 30;

баштанні – 1 – 3, 11, 16, 17, 21-25, 29, 30;

кукурудза – 8 – 10, 29, 30;

огірки – 1 – 3, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 30;

томати, фізаліс – 1 – 3, 11, 16, 17, 25, 29, 30;

броколі, цвітна капуста – 1 – 3, 8-10, 16, 17, 25, 29, 30.

Коли висаджувати трави та зелень: