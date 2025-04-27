В мае для дачников нет времени расслабляться – нужно высадить немало растений, пересадить в открытый грунт рассаду, подкормить многолетники и не забывать бороться с сорняками, сообщает 24 Канал. Во всем этом может помочь подробный лунный календарь.
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Когда сажать растения по лунному календарю в мае?
В мае есть несколько благоприятных дней для посадки растений – это 1 – 3, 8 – 11, 13 – 17, 21, 22, 25, 29, 30 мая.
А вот 12, 18 – 20, 26 – 28 числа лучше воздержаться от посадки и пересадки чего-либо на огороде, ведь эти дни считаются неблагоприятными.
Когда сажать корнеплоды:
- картофель и топинамбур – 16, 17, 25;
- редис, репа и редька – 1 – 3, 8 – 11, 16, 17, 21 – 25, 29, 30;
- сельдерей и петрушка на корень – 13 – 17, 25;
- морковь, свекла и пастернак – 16, 17, 25;
- батат – 6, 7, 11, 16, 17, 21, 22, 25.
А вот из овощей огурцы можно уже сеять семенами в грунт или пересаживать рассаду из-под укрытия. Помидоры в это время высаживают только после того, как полностью минует угроза заморозков. А вот среднеспелые сорта капусты уже можно сажать в два ряда, соблюдая расстояние в 40 – 50 сантиметров между грядками.
Когда сажать овощи:
- перец и баклажаны – 1 – 3, 8 – 11, 16, 17, 25, 29, 30;
- сельдерей и спаржа – 1 – 3, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 30;
- кабачки, патиссоны и тыквы – 1 – 3, 8 – 10, 16, 17, 21-25, 29, 30;
- бахчевые – 1 – 3, 11, 16, 17, 21-25, 29, 30;
- кукуруза – 8 – 10, 29, 30;
- огурцы – 1 – 3, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 30;
- томаты, физалис – 1 – 3, 11, 16, 17, 25, 29, 30;
- брокколи, цветная капуста – 1 – 3, 8-10, 16, 17, 25, 29, 30.
Когда высаживать травы и зелень:
- шпинат – 1 – 3, 8 – 11, 13 – 17, 23 – 25, 29, 30;
- руккола, листовая горчица и кресс-салат – 1 – 3, 8 – 11, 13 – 17, 21, 22, 25, 29, 30;
- укроп, кинза и петрушка – 1 – 3, 8 – 11, 13 – 17, 21 – 25, 29, 30;
- базилик, душица, розмарин, пряные травы – 1 – 3, 8 – 11, 13 – 17, 25, 29, 30;
- микрозелень – 1 – 3, 8 – 11, 13 – 17, 21 – 25, 29, 30.