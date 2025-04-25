Для того, чтобы подкормить огурцы и помидоры, а также стимулировать их рост, особых усилий не нужно, сообщает 24 Канал. Достаточно приготовить одну эффективную, но простую подкормку, что будет стоить вам копейки.

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Как подкормить овощи дрожжами?

Обычные кухонные дрожжи, что найдутся практически в каждом доме, на самом деле могут стать достаточно мощной подкормкой, если знать, как их правильно применить. Но учитывайте, что огурцы и помидоры поливать таким раствором можно нечасто – не более, чем трижды за сезон.

Также чрезвычайно важно соблюдать пропорции:

100 граммов дрожжей;

1 литр воды;

50 граммов сахара.

Все ингредиенты нужно смешать и оставить настаиваться под крышкой в течение двух суток, чтобы начался процесс брожения. После этого концентрат удобрения растворите в 9 литрах воды, и можно начинать полив культур на огороде.

Кстати, для того, чтобы огурцы росли очень хорошо, нужно не только подкормить их удачными удобрениями. Ранее мы рассказывали, когда лучше высаживать огурцы на огород по лунному календарю.

Несмотря на то, что в дрожжах нет необходимых для рассады азота, фосфора и калия, подкормки действует иначе. Дрожжи проникают к корням и влияют на органику в земле. Они перерабатывают полезные вещества в почве, и в конце концов те выделяют азот, калий и фосфор.



Огурцы можно подкормить дрожжами / Фото Pexels

После дрожжевой подкормки растения впитывают питательные вещества из почвы и начинают активно их использовать. Но важно использовать качественные дрожжи, пригодные по срокам. Кроме того, нельзя долго хранить дрожжевую смесь – лучше использовать ее за день. Учитывайте это, когда начнете готовить подпитку.

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Но из дрожжей также можно приготовить и стимулятор роста для огурцов и помидоров. Он станет отличной альтернативой "химии", которую большинство огородников не любит использовать.

Воду нужно отстоять до нагрева в 30 градусов. Тогда в 250 миллилитрах воды размешайте 2,5 грамма сухих дрожжей и четверть чайной ложки сахара. Ингредиенты перемешайте, а через 10 минут разбавьте водой до 2 литров.

Оставляйте настаиваться до завершения брожения – примерно на 4 дня. После этого под каждое растение можно выливать примерно по пол литра раствора.