Клубника хоть и является легкой в уходе, важно правильно за ней ухаживать, пишет 24 Канал со ссылкой на "Зеленую Усадьбу". Помните, что подкормка уместна только со второго или третьего года выращивания клубники.

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Удобрения нужно вносить при температуре выше 9 °C тепла. Огородники советуют это делать вечером или в пасмурную погоду. Перед этим следует провести полив, если не было накануне осадков. Вода должна быть теплой и отстоянной.

Чем подкормить клубнику в мае

Садоводы на первом этапе вносят азотные удобрения в начале роста клубники, а на втором этапа вносят фосфор и калий до начала цветения.

В начале роста кустики клубники нуждаются в азотных удобрениях для наращивания зеленой массы. Эту подкормку надо сделать обязательно, если почва истощена и бедная. Вносить удобрения надо тогда, когда кустики начнут активно наращивать листья.



Названы подкормки клубники в мае / Фото Pexels

Использовать можно мочевину или быстрорастворимые азотные удобрения. На 10 литров воды понадобится одна столовая ложка удобрения. В качестве альтернативы азотным минеральным удобрениям можно выбрать другие подкормки.

зеленое удобрение (из крапивы), которое растворяют в пропорции 1 литр настоя на одно ведро воды;

настой навоза, компоста, птичьего помета (пропорция – 1 кг на одно ведро воды с разведением 1 литр на ведро воды для полива);

использование готовых концентратов или гуминовых удобрений согласно рекомендации производителя.

Норма использования питательного раствора для клубники – около 1 ведра на 10-20 кустиков.

К слову! Подкормка нужна не только для клубники. Ранее мы уже рассказывали, чем подкормить замиокулькас, чтобы он выпускал больше листьев.

Уже с середины мая и до начала цветения кустам нужен источник фосфора и калия. Эти два макроэлемента являются ключевыми для цветения и завязывания ягод. Из минеральных удобрений для клубники хорошо подходит комбинация суперфосфата и сернокислого калия.

А вот из органических удобрений для майской подкормки клубники используют золу, которая содержит более 30 микроэлементов и действует как комплексное удобрение. Золу можно рассыпать под кустиками или сделать из нее настойку (один стакан золы на 1 литр кипятка и на 1 литр воды).