Полуниця хоч і є легкою в догляді, важливо правильно за нею доглядати, пише 24 Канал з посиланням на "Зелену Садибу". Пам’ятайте, що підживлення доречне лише з другого чи третього року вирощування полуниці.

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Добрива потрібно вносити при температурі вищій за 9 °C тепла. Городники радять це робити ввечері чи в пасмурну погоду. Перед цим варто провести полив, якщо не було напередодні опадів. Вода повинна бути теплою та відстояною.

Чим підживити полуницю в травні

Садівники на першому етапі вносять азотні добрива на початку росту полуниці, а на другому етапу вносять фосфор та калій до початку цвітіння.

На початку росту кущики полуниці потребують азотних добрив для нарощення зеленої маси. Це підживлення треба зробити обов’язково, якщо ґрунт виснажений та бідний. Вносити добрива треба тоді, коли кущики почнуть активно нарощувати листя.



Названо підживлення полуниці у травні / Фото Pexels

Використовувати можна сечовину чи швидкорозчинні азотні добрива. На 10 літрів води знадобиться одна столова ложка добрива. Як альтернативу азотним мінеральним добривам можна обрати інші підживлення.

зелене добриво (з кропиви), яке розчиняють в пропорції 1 літр настою на одне відро води;

настій гною, компосту, пташиного посліду (пропорція – 1 кг на одне відро води з розведенням 1 літр на відро води для поливу);

використання готових концентратів чи гумінових добрив згідно з рекомендацією виробника.

Норма використання живильного розчину для полуниці – близько 1 відра на 10-20 кущиків.

До слова! Підживлення потрібне не лише для полуниці. Раніше ми вже розповідали, чим підживити заміокулькас, аби він випускав більше листя.

Вже з середини травня й до початку цвітіння кущам потрібне джерело фосфору та калію. Ці два макроелементи є ключовими для цвітіння й зав’язування ягід. З мінеральних добрив для полуниці добре підходить комбінація суперфосфату й сірчанокислого калію.

А от з органічних добрив для травневого підживлення полуниці використовують попіл, який містить понад 30 мікроелементів та діє як комплексне добриво. Попіл можна розсипати попід кущиками чи зробити з нього настоянку (одна склянка попелу на 1 літр окропу та на 1 літр води).