Під час облаштування кухні дуже важливо подбати не тілкьи про те, аби вона виглядала красиво, але й по те, аби кімната була максимально функціональною, повідомляє 24 Канал. Зважайте на те, що кілька речей у ній мають бути обов'язково.

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Блендер

Якщо ви часто готуєте і любите експериментувати з рецептами, без блендера на кухні просто не обійтися. Набагато зручніше буде придбати його відразу з насадками: так можна буде і готувати овочеві та фруктові пюре, і збивати крем, вершки та багато іншого.

Кухонні ваги

Без них у складних рецептах та випічці просто не обійтися – вони допоможуть розрахувати точну вагу усіх продуктів.

Ножі

Певно, це найважливіший інструмент на усій кухні. І мати їх потрібно кілька для різних завдань – для риби, чищення овочів, їхнього нарізання тощо. Але обов'язково потрібно подбати про те, аби на кухні був гострий великий ніж – він покриє одразу безліч потреб.

Банки для спецій

Якщо ви будете зберігати спеції та інші сипучі продукти у оригінальних упаковках, зрештою це може створити відчуття безладу на вашій кухні. Окрім того, так буде складніше знайти ту пряність, що вам потрібна, а через неакуратні зрізи зросте ймовірність забруднень і просипань приправ.

А ось банки з кришками допоможуть зберегти порядок та організувати усі приправи.



Банки для спецій мають бути на кожній кухні / Фото Pexels

Вінчик

Попри те, що блендер мати дуже важливо, без вінчика на кухні також не обійтися. Ним можна і збити яйця, і крем, і замішати тісто на оладки чи млинці – краще завжди тримати його під рукою.

Терка

Терка – це на перший погляд не надто важлива річ на кухні, та обійтися без неї під час приготувань навіть елементарних страв не так-то просто. До того ж цей інструмент коштує недорого та допоможе вам суттєво заощадити час.

Фартухи

Якщо ви не хочете сильно забруднити свій одяг під час приготування страв – а особливо випічки – варто заздалегідь подбати про наявність фартухів. Те саме стосується і рушників та прихваток – ці текстильні вироби можуть суттєво спростити приготування їжі.

Кілька дощок для нарізання

Без обробної дошки на кухні не обійтися. Та чимало людей роблять помилку, користуючись весь час тільки однією. Набагато краще мати кілька дощок – одну для м'яса та риби, а іншу – для решти продуктів. Річ у тому, що м'ясо та риба можуть швидко просочити обробну дошку сильним запахом, вивести який не так вже й просто.

Дерев'яна лопатка та ложка

Якщо у вас на кухні є антипригарні сковорідки та каструлі, без дерев'яних інструментів для помішування не обійтися. Саме ними потрібно користуватися, аби не пошкодити спеціальну поверхню.

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Тримачі для рушників

Аби на кухні був порядок, а рушники не лежали на всіх горизонтальних поверхнях, потрібно подбати про те, аби у вас був для них спеціальний тримач. Його можна розмістити навіть на дверцятах кухонних меблів – чи на інших зручних для вас місцях.