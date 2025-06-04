Перед тим, як братися до чищення, господині дізнаються, які засоби підходять до того чи іншого матеріалу, з якого зроблені каструлі, пише 24 Канал.

Дивіться також Не сміття, а цінний ресурс: ось 5 способів використання апельсинових шкірок

Сіль є шкідливою для нержавіючого матеріалу, кислота – для емалі, а сода – для алюмінію. Антипригарні покриття можуть зіпсуватися від абразивних речовин. Ці рекомендації допоможуть уникнути ймовірного псування посуду.

Як відчистити нагар з каструлі

Прибрати з каструлі та сковорідки нагар можна за допомогою фольги та соди. Потрібно покрити пригорілу ділянку 3 столовими ложками соди й додати трохи води для утворення пасти.

До речі, знайти каструлі за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет. А з підпискою "Для своїх" доставка – безкоштовна.

Залишіть засіб на певний час, а тоді зімніть фольгу й потріть нею брудну ділянку. Після того, як нагар зникне, посуд можна помити звичайною водою.



Нагар з посуду можна легко прибрати / Фото Pexels

Є ще один спосіб, який полягає в тому, щоб з’єднати соду з оцтом. Цей засіб підходить для всіх каструль, крім алюмінієвої та емалевої. Спочатку розведіть воду з оцтом в однаковому співвідношенні й додайте 2 чайні ложки соди, залишивши розчин на 30 хвилин.

Вже через певний час нагар стане м’якшим, тож його буде можна зішкрібати лопаткою чи протерти звичайною губкою.

До речі! Якщо у холодильнику утворюється конденсат, то це може свідчити про кілька речей. Чому з'являється конденсат у холодильнику більше розписали у нашому матеріалі.

Поєднання соди з сіллю допоможе відмити пригорілу каструлю з нержавіючого матеріалу. Соду та сіль треба взяти в однаковій пропорції по 100 грамів, та насипати на дно. Далі налийте 50 грамів води до утворення кашки. Залишіть все на ніч, а вранці ретельно промийте.