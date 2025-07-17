Навіть найбільш базова спідня білизна шиється з досить делікатних тканин, тож прати бюстгальтер так само, як футболки та штани, точно не варто, повідомляє 24 Канал. Окрім того, бюстгальтер – це не найбюджетніша річ, тож, природно, варто намагатися зберегти його презентабельним якомога довше.

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Як часто потрібно прати бюстгальтер?

Найкращий варіант – прати цю спідню білизну через кожні три одягання. Відповідно, для комфортного життя потрібно мати принаймні три бюстгальтери. Зважайте, що в області під грудьми, під пахвами, на спині сальні залози працюють дещо активніше, і пори також. Тому ваш ліфчик може бути бруднішим, ніж ви уявляєте.

Надлишковий шкірний жир та піт може руйнувати тканину – і якщо прати бюстгальтер рідко, доведеться запирати її, аби прибрати забруднення, а це призведе до швидкого псування речі.

Окрім того, часто брудний бюстгальтер може стати причиною контактного дерматиту чи шкірних висипів через бактерії, що оселяються у волокнах тканини. Але якщо мовиться про спортивний топ, прати його потрібно після кожного заняття спортом, адже тоді ви пітнієте набагато активніше.

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Бюстгальтер потрібно прати двічі на тиждень / Фото Pexels

Чи можна прати бюстгальтер у пральній машині?

Тут варто зважати на модель білизни. Звичайний базовий бюстгальтер, що не має мережива, можна прати у машинці. Окрім того, підходять для прання у машинці і ліфчики з поролоном, чашечками та пуш-апом.

Втім, для цього потрібно використовувати делікатний режим без опції попереднього замочування, сушіння та віджиму.

До слова, раніше ми розповідали про 5 важливих правил прання у машинці, про які знають далеко не всі.

Якщо ж у вас ажурна, мереживна модель, тоді краще випрати річ вручну, аби вона не зіпсувалася.

Як прати бюстгальтер із силіконовими вставками?

Вставки із силікону практично не зношуються та не вимагають особливого догляду, і їх можна легко помити. Тому бюстгальтер з такими вставками можна легко прати окремо у пральній машині. А якщо з вставками щось трапиться, то їх завжди можна придбати окремо.