Даже самое базовое нижнее белье шьется из достаточно деликатных тканей, поэтому стирать бюстгальтер так же, как футболки и брюки, точно не стоит, сообщает 24 Канал. Кроме того, бюстгальтер – это не самая бюджетная вещь, поэтому, естественно, стоит стараться сохранить его презентабельным как можно дольше.

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Как часто нужно стирать бюстгальтер?

Лучший вариант – стирать это нижнее белье через каждые три одевания. Соответственно, для комфортной жизни нужно иметь по крайней мере три бюстгальтера. Учитывайте, что в области под грудью, под мышками, на спине сальные железы работают несколько активнее, и поры также. Поэтому ваш лифчик может быть грязнее, чем вы представляете.

Избыточный кожный жир и пот может разрушать ткань – и если стирать бюстгальтер редко, придется запирать ее, чтобы убрать загрязнения, а это приведет к быстрой порче вещи.

Кроме того, часто грязный бюстгальтер может стать причиной контактного дерматита или кожных высыпаний из-за бактерий, поселяющихся в волокнах ткани. Но если речь идет о спортивном топе, стирать его нужно после каждого занятия спортом, ведь тогда вы потеете гораздо активнее.

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Бюстгальтер нужно стирать дважды в неделю / Фото Pexels

Можно ли стирать бюстгальтер в стиральной машине?

Здесь стоит учитывать модель белья. Обычный базовый бюстгальтер, не имеющий кружева, можно стирать в машинке. Кроме того, подходят для стирки в машинке и лифчики с поролоном, чашечками и пуш-апом.

Впрочем, для этого нужно использовать деликатный режим без опции предварительного замачивания, сушки и отжима.

К слову, ранее мы рассказывали о 5 важных правилах стирки в машинке, о которых знают далеко не все.

Если же у вас ажурная, кружевная модель, тогда лучше постирать вещь вручную, чтобы она не испортилась.

Как стирать бюстгальтер с силиконовыми вставками?

Вставки из силикона практически не изнашиваются и не требуют особого ухода, и их можно легко помыть. Поэтому бюстгальтер с такими вставками можно легко стирать отдельно в стиральной машине. А если с вставками что-то случится, то их всегда можно приобрести отдельно.