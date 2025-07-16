Шеф-повара хорошо знают, насколько важно иметь все необходимое под рукой – и поэтому кухни у них всегда чистые, опрятные и удобные, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Но вы можете организовать такое пространство и у себя дома – и довольно просто. Для этого нужно только внедрить несколько вещей.

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Избавьтесь от беспорядка и найдите для вещей дом

Лучший совет, который поможет вам организовать пространство – это нахождение "дома" для каждой вашей вещи, и особенно для тех, которыми вы пользуетесь постоянно. Если у предметов нет постоянного места, это значит, что они постоянно будут оказываться не в тех ящиках и на столешницах.

Сделайте стену из специй

Лучшее, что я сделал дома, это создал стену со специями, где все мои специи выставлены на полный обзор,

– поделился шеф-повар Густаво Мехия.

Это поможет вам помнить, какие специи у вас есть, и точно улучшит вкус ваших блюд.

Создайте зоны

Зонирование кухни – это очень важная задача. Создайте отдельные пространства для подготовки, готовки и подачи блюд на стол – даже если это означает, что для этого вы используете разные столешницы.

Именно в этих зонах держите инструменты, что используете для задачи чаще всего – это существенно упростит приготовление пищи.



Кухня должна быть продуманной / Фото Pexels

Складывайте еду в прозрачные контейнеры

Для сухих продуктов и остатков блюд многие шеф-повара используют прозрачные контейнеры. На них также стоит клеить стикеры с датой приготовления блюда. Так вы будете видеть, сколько всего у вас есть, а также понимать, когда нужно использовать продукты, чтобы они не испортились.

Поддерживайте красивый вид

Функциональность – это очень важно, но пренебрегать эстетикой также не стоит. Хорошая кухня должна вдохновлять вас на приготовление пищи. Поэтому поддерживайте свое пространство минималистичным и чистым.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как поддерживать идеальный порядок в шкафу – для этого нужно потратить всего 15 минут.